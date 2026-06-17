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La Argentina está a pocos meses de incorporarse al mapa global del tabaco calentado. Después de más de una década de ausencia en un mercado donde el cigarrillo convencional mantiene cerca de 7 millones de consumidores, Philip Morris International (PMI) anunció que su producto insignia, el Iqos, llegará al país antes de que termine 2026. El disparador fue concreto: el Gobierno argentino eliminó la prohibición que pesaba sobre estos dispositivos y avanzó en su regulación.

“Creo que pronto vamos a tener la posibilidad de ofrecer esas soluciones a los fumadores argentinos”, afirmó Demian Pintos, managing director del South Cluster de PMI. El ejecutivo precisó que el objetivo es concreto: “Antes de fin de año podamos ofrecer nuestro producto estrella, el Iqos, a los casi 7 millones de consumidores de cigarrillos que existen al día de hoy en la Argentina”.

Cabe destacar que Philip Morris International (PMI) tiene una estrategia global orientada hacia lo que la compañía denomina un “futuro sin humo”: la sustitución progresiva del cigarrillo convencional por dispositivos de tabaco calentado, vapeadores y bolsas de nicotina, todos presentados como alternativas de riesgo reducido frente a la combustión tradicional.

El contexto global de PMI le da peso a esa apuesta. El 42% de los ingresos de la compañía a nivel mundial ya provienen de productos libres de humo, con las plataformas de tabaco calentado como principal motor. El Iqos se comercializa en más de 100 países desde hace más de 10 años —Japón fue el primero en recibirlo— y América latina, incluida la Argentina, llegó tarde a esa tendencia. “La región va un poco por detrás”, reconoció.

Un producto distinto

El lanzamiento local no será inmediato ni automático. El ejecutivo advirtió que el ecosistema de comercialización del Iqos difiere del canal tradicional de cigarrillos: hay tecnología de por medio y un proceso de acompañamiento al consumidor adulto que la empresa considera parte del producto. “Internamente requiere acelerar todos los procesos de transformación”, explicó Pintos, quien aclaró que la compañía trabaja para que cuando el lanzamiento ocurra, lo haga con garantías de éxito.

Las expectativas de PMI se apoyan en una analogía cultural. Pintos trazó un paralelo entre el perfil del fumador argentino y el de mercados europeos donde el Iqos ya tiene fuerte penetración. “Cuando vemos algunos de los países más exitosos que tenemos a nivel mundial con este producto, como Roma, Milán, Madrid, son ciudades no solo culturalmente sino históricamente con una conexión muy fuerte con Argentina”, señaló. Para la compañía, esa afinidad es una señal de que el producto tiene terreno fértil en el país.