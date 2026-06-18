Este miércoles, 17 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 17 de junio de 2026. A la cabeza salió el 9126 (La Misa).

1° 9126 11° 5081 2° 5263 12° 2122 3° 9165 13° 0158 4° 2401 14° 3987 5° 3516 15° 9725 6° 4783 16° 7813 7° 4582 17° 3770 8° 7150 18° 3643 9° 6970 19° 9397 10° 6182 20° 6769

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.