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Este miércoles, 17 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 17 de junio de 2026. A la cabeza salió el 9126 (La Misa).

 1°9126 11°5081 
 5263  12°2122
 3°9165  13°0158 
 2401  14°3987 
 3516  15°9725 
 6°4783  16°7813
 4582  17°3770 
 7150  18°3643 
 6970  19°9397 
 10°6182 20°6769 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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