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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 17 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 17 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3289 - La Rata

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 17 de junio

 1°3289 11°4040
 5314  12°0765
 3°4784 13°3625 
 1026  14°8072 
 8505  15°0956 
 6°0278  16°4568
 9209  17°0468 
 9906  18°8743 
 9982  19°8638 
 10°5374 20°2736 

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¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar astucia y supervivencia, o inquietudes ocultas. Suele señalar desconfianza, culpa o algo que necesita limpieza.

Si aparece tranquila o útil, sugiere oportunidades y adaptación. Si es agresiva o sucia, alerta de traiciones, ambientes tóxicos o problemas escondidos.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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