El grupo italiano Cipriani inaugurará a mediados de diciembre la primera etapa de su desarrollo en Punta del Este. Con una inversión cercana a los u$s 500 millones, pondrá en marcha un hotel de 68 habitaciones, casino, restaurantes, un paseo comercial y una torre de 320 metros de altura que se convertirá en la más alta de Sudamérica.

La apertura forma parte de un plan que superará los u$s 700 millones una vez completadas todas sus etapas. El proyecto se levanta sobre los terrenos donde funcionó el histórico Hotel San Rafael y contempla además la reconstrucción del edificio original.

Diseñado por el estudio del arquitecto Rafael Viñoly y construido por la empresa argentina Criba, el masterplan prevé tres torres residenciales de 30, 45 y 60 pisos . La más alta estará destinada al hotel y a las residencias privadas.

La inauguración incluirá 64 suites y cuatro penthouses, casino, spa y siete propuestas gastronómicas. Entre ellas estará Harry’s Bar, inspirado en el establecimiento que la familia Cipriani fundó en Venecia en 1931.

También abrirá un paseo comercial donde desembarcarán marcas internacionales de lujo. Entre los locales previstos figuran Rolex, Bottega Veneta, Bulgari y Ermenegildo Zegna.

El proyecto se levanta sobre los terrenos donde funcionó el histórico Hotel San Rafael

Quiénes compran las residencias de lujo de Cipriani Punta del Este

El desarrollo ocupa la manzana donde funcionó el San Rafael, uno de los hoteles más emblemáticos de Punta del Este. Inaugurado en 1948 frente a Playa Brava, durante décadas recibió a empresarios, figuras del espectáculo y dirigentes políticos de distintos países.

El establecimiento también fue sede de reuniones diplomáticas y eventos internacionales. En 1967 recibió la Reunión de Presidentes de América, que convocó a mandatarios de todo el continente, incluido el entonces mandatario de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson.

Con el paso de los años perdió protagonismo frente a nuevos desarrollos turísticos y permaneció cerrado por muchos años. Giuseppe Cipriani adquirió el predio en 2018 por más de u$s 40 millones y un año después comenzó la demolición de la estructura original para avanzar con el nuevo proyecto.

La torre principal tendrá residencias de entre 200 y más de 1600 metros cuadrados. De acuerdo con datos de la desarrolladora, más del 60% de las unidades de la primera etapa ya fueron vendidas.

La comercialización está a cargo de Argentina Properties Sotheby’s International Realty.

Entre las operaciones figura la venta de uno de los penthouses por más de u$s 16 millones. La propiedad cuenta con más de 1600 metros cuadrados distribuidos entre seis dormitorios, nueve baños, cava, gimnasio, piscina privada y espacios de entretenimiento.

Los compradores provienen principalmente de la Argentina, Brasil, Europa y Estados Unidos. Según había explicado Cipriani a El Cronista, el proyecto apunta a un público internacional vinculado al segmento de lujo.

La apertura de diciembre marcará el inicio de la primera etapa. Las otras dos torres previstas dentro del masterplan tienen fecha de finalización para julio de 2028.

La inauguración incluirá 64 suites y cuatro penthouses, casino, spa y siete propuestas gastronómicas

Cómo será el complejo Cipriani en Punta del Este

Además del hotel y las residencias, el proyecto contará con un club de playa, espacios para eventos, piscinas cubiertas y descubiertas, gimnasio, canchas de pádel y locales comerciales.

El casino formará parte de la primera etapa. Además de las salas de juego, tendrá sectores VIP, un club privado y espacios exclusivos para miembros.

También se reconstruirá el Salón Gótico, uno de los espacios más reconocidos del antiguo San Rafael. Tendrá una superficie de 1911 metros cuadrados y recuperará parte de la estética que caracterizó al edificio original.