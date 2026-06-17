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La cotización deldólar este miércoles, 17 de junio de 2026 llegó a 3445.86 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -1,26%.
En el mercado del dólar, la cotización cayó -1.55% en la última semana y -11.24% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.
Las variaciones que presentó el dólar la última semana
En los últimos diez días el Dólar mostró una tendencia bajista: tras un arranque con alza, encadenó cinco descensos, repuntó dos jornadas y volvió a caer dos, cerrando el periodo con saldo negativo.
La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 15.01%, es mayor que la volatilidad anual del 13.27%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.
La cotización del Dólar muestra una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Esto indica una posible pérdida de valor en la moneda que podría afectar el mercado y la economía.
¿Cuánto sale comprar 100 dólares?
Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, con un valor por unidad de 3445.8601 pesos colombianos, deberán pagar 344586.01 pesos colombianos; por 200 dólares, 689172.02 pesos colombianos; y por 500 dólares, 1722930.05 pesos colombianos.