La cotización deldólar este miércoles, 17 de junio de 2026 llegó a 3445.86 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -1,26%.

En el mercado del dólar, la cotización cayó -1.55% en la última semana y -11.24% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos diez días el Dólar mostró una tendencia bajista: tras un arranque con alza, encadenó cinco descensos, repuntó dos jornadas y volvió a caer dos, cerrando el periodo con saldo negativo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 15.01%, es mayor que la volatilidad anual del 13.27%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar muestra una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Esto indica una posible pérdida de valor en la moneda que podría afectar el mercado y la economía.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, con un valor por unidad de 3445.8601 pesos colombianos, deberán pagar 344586.01 pesos colombianos; por 200 dólares, 689172.02 pesos colombianos; y por 500 dólares, 1722930.05 pesos colombianos.