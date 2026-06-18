Durante este miércoles, 17 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 1781 - Las Flores

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 17 de junio

1° 1781 11° 4637 2° 9081 12° 8214 3° 3251 13° 0772 4° 8533 14° 5321 5° 1580 15° 1675 6° 0897 16° 1899 7° 2915 17° 1419 8° 3653 18° 6568 9° 8619 19° 7709 10° 5460 20° 5988

¿Qué significa soñar con Las Flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, amor y esperanza; indica bienestar emocional y armonía en tus vínculos.

Su estado aporta matices: flores frescas anuncian crecimiento y oportunidades, mientras que marchitas sugieren cierres, nostalgia o necesidad de sanar.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.