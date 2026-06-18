En esta noticia

Durante este miércoles, 17 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 1781 - Las Flores

Te puede interesar

Ideal para casas chicas| El árbol que da sombra todo el verano, no levanta el suelo con las raíces y soporta la sequía

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 17 de junio

 1781 11° 4637 
 2°9081 12° 8214
 3°3251 13° 0772 
 4°8533 14° 5321 
 5°1580 15° 1675 
 6°0897 16° 1899 
 7°2915 17° 1419 
 8°3653 18° 6568 
 9°861919° 7709 
 10°5460 20° 5988 

¿Qué significa soñar con Las Flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, amor y esperanza; indica bienestar emocional y armonía en tus vínculos.

Su estado aporta matices: flores frescas anuncian crecimiento y oportunidades, mientras que marchitas sugieren cierres, nostalgia o necesidad de sanar.

Te puede interesar

Inaugurarán el primer tren bala en Sudamérica: logra velocidades de 350 km/h y será el más veloz de la región

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

Te puede interesar

El país de América Latina que produce más de 130 toneladas de oro al año y supera a potencias mundiales