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Durante este miércoles, 17 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 1781 - Las Flores
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 17 de junio
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|1675
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¿Qué significa soñar con Las Flores?
Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, amor y esperanza; indica bienestar emocional y armonía en tus vínculos.
Su estado aporta matices: flores frescas anuncian crecimiento y oportunidades, mientras que marchitas sugieren cierres, nostalgia o necesidad de sanar.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.