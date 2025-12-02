En esta noticia Una aerolínea española lanzó la venta de vuelos directos entre Rosario y Madrid: cuánto cuestan

La aerolínea española World2Fly puso a la venta este martes los pasajes para su nueva ruta directa entre Madrid y Rosario, un hito histórico que conectará por primera vez la ciudad santafesina con Europa sin escalas.

Los vuelos comenzarán a operar el 1° de octubre de 2026 con una frecuencia de dos servicios semanales, los martes y jueves.

La compañía operará la ruta con aviones Airbus A350-900 en trayectos de hasta 12 horas y 35 minutos desde Madrid hacia Rosario, y 11 horas y 35 minutos en el sentido inverso.

El primer vuelo despegará desde el aeropuerto de Barajas el 1° de octubre de 2026 a las 10.25 y arribará al aeropuerto Fisherton Islas Malvinas a las 18 horas.

En tanto, el tramo Rosario-Madrid comenzará a operar desde el 8 de octubre del año entrante, con salida a las 20 y llegada a las 12.35 del día siguiente.

Una aerolínea española lanzó la venta de vuelos directos entre Rosario y Madrid: cuánto cuestan

Los pasajes promocionales en clase básica rondan los 1023 euros por el trayecto completo ida y vuelta . El precio incluye equipaje de mano , servicio de comida y entretenimiento a bordo, aunque los valores pueden variar según la fecha de compra y la demanda.

Esta nueva conexión posiciona a Rosario como la tercera ciudad argentina en contar con vuelos directos a Europa, después de Buenos Aires y Córdoba.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó en septiembre pasado la importancia de esta conectividad que mejora las opciones para miles de viajeros del interior que hasta ahora debían transitar por Buenos Aires para viajar al Viejo Continente.

World2Fly recibió la autorización para efectuar este tramo el mes pasado, cuando el Ministerio de Economía la habilitó a través de la Disposición 33/2025 a operar servicios regulares internacionales entre Europa y Argentina.

La aerolínea, que pertenece a World2Meet (la división de viajes de Grupo Iberostar), transportó 2,2 millones de pasajeros en más de 6.500 vuelos desde que comenzó sus operaciones en 2021. Actualmente opera una flota de ocho aeronaves y vuela a 13 rutas internacionales con bases en Madrid y Lisboa.

Mientras tanto, las obras de renovación del aeropuerto Fisherton continúan avanzando para estar listas antes del inicio de las operaciones programadas para octubre del próximo año.