Una experta en limpieza reveló cómo sacar el olor a churrasco después de cocinarlo a la plancha,

El olor de la carne a la plancha puede permanecer durante horas en la cocina y extenderse a otros ambientes de la casa, lo que resulta especialmente molesto para quienes viven en departamentos o espacios reducidos.

Sin embargo, existe un sencillo truco casero, poco conocido, que permite combatirlo y requiere pocos ingredientes. Además, es muy fácil de poner en práctica.

El truco para eliminar el olor a churrasco

Después de cocinar un churrasco a la plancha, es habitual que el aroma quede impregnado en el ambiente, especialmente cuando no hay suficiente ventilación. Una alternativa sencilla consiste en hervir una mezcla de agua y vinagre durante algunos minutos.

Para hacerlo, hay que colocar en una olla partes similares de agua y vinagre y llevar la preparación a ebullición. El vapor ayuda a neutralizar los olores que quedaron en el aire después de cocinar.

No hace falta utilizar productos de limpieza especiales ni recurrir a perfumes ambientales para aplicar este método. Una vez que la mezcla haya hervido durante unos minutos, se puede apagar el fuego y dejar que el ambiente se ventile.

Por qué funciona el vinagre

El vinagre es un ingrediente utilizado habitualmente en trucos de limpieza caseros debido a su capacidad para ayudar a neutralizar determinados olores. Al calentarlo junto con agua, el vapor se distribuye por el ambiente y puede contribuir a reducir el olor persistente de la comida.

De todos modos, es importante mantener una buena ventilación durante y después de cocinar. Abrir las ventanas y utilizar el extractor de cocina también ayuda a evitar que los olores queden impregnados en las distintas superficies de la casa.

Un método simple para después de cocinar

El procedimiento es rápido y no requiere demasiados elementos: agua, vinagre y una olla. La clave está en dejar hervir la mezcla durante unos minutos y, posteriormente, ventilar bien la cocina.

Así, después de preparar un churrasco a la plancha, se puede recurrir a un método económico y sencillo para ayudar a disminuir el olor que queda en el ambiente.