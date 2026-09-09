Después de más de 50 años desde su pavimentación, comenzó una obra esperada en la Ruta Provincial N.º 13 de Santa Fe. El Gobierno provincial puso en marcha la repavimentación de un tramo de 28,5 kilómetros que conecta Virginia, Constanza y Capivara, en el departamento San Cristóbal.

La intervención demandará una inversión superior a los $21.035 millones y tendrá un plazo estimado de ejecución de 12 meses, sujeto a las condiciones climáticas. Los trabajos están a cargo de la empresa Ponce Construcciones, adjudicataria de la Licitación Pública N.º 35/2025.

Cómo será la obra sobre la Ruta Provincial 13

El proyecto contempla una recuperación integral de la calzada para mejorar la circulación y extender la vida útil de este corredor vial.

Las tareas incluyen un reciclado de la calzada a 30 centímetros de profundidad, seguido de un fresado inicial de 5 centímetros. Luego se colocará una nueva carpeta de concreto asfáltico de 6 centímetros de espesor y 7,50 metros de ancho a lo largo de todo el tramo.

Imagen ilustrativa Gobierno de Santa Fe

El objetivo es renovar la estructura de la ruta y mejorar las condiciones de transitabilidad entre las tres localidades.

Una ruta clave para la conexión de Santa Fe

La Ruta Provincial 13 funciona como un corredor de importancia para distintas localidades del departamento San Cristóbal y su zona de influencia. El tramo que será intervenido conecta Virginia con Capivara, atravesando Constanza .

Durante el inicio de los trabajos, el senador provincial Felipe Michlig destacó que la ruta tiene más de medio siglo desde su pavimentación y señaló que la intervención permitirá darle mayor durabilidad y mejores condiciones de circulación.

Imagen ilustrativa Gobierno de Santa Fe

Con la obra terminada, la Provincia busca recuperar un corredor que presentaba un deterioro acumulado por los años de uso y mejorar una conexión estratégica tanto para la población como para actividades productivas de la región.

Cuándo terminarán los trabajos

El plazo previsto es de 12 meses, por lo que la finalización dependerá del avance de las tareas y de las condiciones climáticas.

La obra representa una de las principales intervenciones viales previstas en este sector de Santa Fe y abarcará la totalidad de los 28,5 kilómetros contemplados en el proyecto.