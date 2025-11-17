El Grupo Miz Juegos invirtió casi u$s 400.000 en la apertura de un nuevo Jobs Bar en el barrio de Núñez, el local más grande de la cadena. La apertura forma parte de un plan de expansión que busca duplicar la cantidad de bares en la Ciudad, con nuevas aperturas en Ramos Mejía y Villa Crespo previstas para 2026.

El nuevo local, que abrirá en diciembre, tendrá capacidad para 300 personas y una propuesta centrada en el entretenimiento, con un fono bar, bowling, mini golf, pool y tejo de aire.

“Es el local más completo de la cadena y la inversión más alta que hicimos hasta ahora”, explicó Julián Mizrahi, socio del grupo. “Elegimos Núñez para cubrir la zona norte de la Ciudad, donde encontramos una demanda más exigente y con mayor poder adquisitivo.”

Los juegos representan cerca del 10% de la facturación del negocio, aunque con la incorporación del bowling esperan elevar esa participación al 20% . “Los juegos son el atractivo, pero la facturación principal proviene de la gastronomía”, agregó Mizrahi.

En promedio, el consumo por persona ronda los $ 22.000 en Núñez y $ 17.000 en los otros locales de la marca. El grupo proyecta que la nueva apertura le permitirá incrementar su volumen mensual de clientes, que hoy supera los 20.000 cubiertos entre los distintos bares que opera. La empresa planea funcionar también durante el día, con eventos corporativos y cumpleaños infantiles.

“El objetivo es completar el mapa de Capital y luego expandirnos al conurbano con un modelo replicable”, señaló.

Últimos movimientos

A principio de año, el Grupo Miz Juegos, dueños de Jobs había comprado el mítico bar El Destello, ubicado en Gascón 1460 en la intersección de Honduras.

La operación demandó una suma cercana a los u$s 100.000 y fue el puntapié inicial para el grupo para “armar un pool de marcas y de bares, todos orientados al rubro temático de juegos y apuntamos a abrir más sucursales en el mediano plazo” dijo Mizrahi.

El grupo tiene en la actualidad dos locales de la marca Job´s en construcción y otro bajo el nombre Flynn’s. “Todas las aperturas están pensadas para antes de fin de año”, dijo el empresario gastronómico.