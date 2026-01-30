Tiene 200 años y supo ser bar preferido de Picasso y Dalí en España: esta era la especialidad por la que siempre volvían

Barcelona, ciudad de historia y cultura, alberga numerosos lugares emblemáticos que han sido testigos de su evolución. Entre ellos, destaca un bar que, con más de dos siglos de existencia, se erige como el más antiguo de la ciudad, atrayendo tanto a locales como a visitantes.

Este establecimiento no solo es reconocido por su longevidad, sino también por haber sido punto de encuentro de artistas y escritores de renombre. Su ambiente bohemio y su oferta única lo han convertido en un referente para quienes desean sumergirse en la auténtica esencia de la ciudad.

Posee 200 años y era el bar preferido de Picasso y Dalí: cuál es la especialidad por la cual siempre regresaban (foto: Pexels).

El bar de Barcelona que te transporta a otra época

Fundado en 1820, el Bar Marsella se encuentra en el corazón del barrio del Raval, en la intersección de las calles Sant Pau y Sant Ramon. Este local ha mantenido su decoración original del siglo XIX, con lámparas colgantes, espejos envejecidos y suelos de mosaico.

A lo largo de su historia, el Bar Marsella ha sido frecuentado por figuras emblemáticas como Ernest Hemingway, Pablo Picasso y Salvador Dalí, quienes encontraban en sus mesas un espacio propicio para la inspiración y la tertulia. Este legado artístico ha contribuido a cimentar su reputación como epicentro de la bohemia de la Ciudad Condal.

La bebida típica de este bar en Barcelona

Uno de los principales atractivos del Bar Marsella es su especialidad en absenta, una bebida espirituosa de alta graduación que gozó de gran popularidad entre los artistas europeos de finales del siglo XIX y principios del XX.

Este licor, conocido por su distintivo sabor anisado y su asociación con la creatividad y la bohemia, ha sido un sello distintivo del Marsella, atrayendo a curiosos y aficionados que desean degustar una auténtica absenta en un entorno histórico.

Servida al estilo tradicional, la absenta se presenta con un terrón de azúcar y una botella de agua, siguiendo un ritual que añade un toque ceremonial a la experiencia.

Un bar que forma parte de la historia de Barcelona

A pesar de las transformaciones que ha experimentado Barcelona a lo largo de los años, el Bar Marsella ha logrado conservar su esencia, resistiendo al paso del tiempo y a las tendencias efímeras. Su autenticidad y su rica historia lo convierten en una parada obligatoria para aquellos que buscan conectar con el pasado vibrante de la ciudad.

Hoy en día, el Marsella continúa siendo un punto de encuentro para locales y turistas que desean sumergirse en su atmósfera única, degustar una absenta y, por un momento, sentirse parte del tapiz histórico y cultural de Barcelona.