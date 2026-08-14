Qué significado tiene la calcomanía de color rojo y amarillo en los autos y quiénes deben usarla

Muchos autos suelen llevar una calcomanía con un patrón de cuadros rojos y amarillos en su parte trasera, aunque no todos los conductores saben qué significa realmente esta señal. Si bien en México no se usa, es un sticker que se distingue rápidamente en las calles.

Lejos de ser un adorno estético, responde a una normativa específica de seguridad vial en Argentina orientada a mejorar la convivencia en la vía pública y advertir a otros automovilistas sobre las características del conductor.

¿Qué significa la calcomanía a cuadros rojos y amarillos en los vehículos?

El patrón de damero a cuadros rojos y amarillos indica que el vehículo es conducido por una persona con discapacidad auditiva o hipoacusia. Justamente, la función esencial de esta señalización es advertir a peatones y automovilistas que el conductor no puede percibir estímulos sonoros del entorno, como toques de bocina, sirenas de emergencia o silbatos de tránsito.

Por esta razón, la educación vial recomienda a los demás usuarios de la vía pública tomar las siguientes medidas de precaución:

Sustituir alertas acústicas: reemplazar el uso de la bocina o sirenas por señales lumínicas (guiños o cambio de luces).

Señas visuales: en el caso de los peatones, recurrir a gestos o señas para comunicarse de forma efectiva.

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¿Quiénes deben usar este distintivo y en qué jurisdicción es obligatorio?

El uso de este distintivo está normado de forma específica en la Provincia de Buenos Aires mediante el Decreto Reglamentario 2719/1994 (publicado en el Sistema de Información Normativa y Documental de la Provincia de Buenos Aires, normas.gba.gob.ar), el cual reglamenta el Código de Tránsito bonaerense (Ley 11.430, continuado por la Ley 13.927).

La normativa de la provincia establece las siguientes especificaciones técnicas:

Chapa o calcomanía trasera : debe medir 30 cm de largo por 8 cm de ancho, pintada con cuadros alternados rojos y amarillos de 2 × 2 cm, ubicada en un lugar visible de la parte posterior del automóvil.

Placas delanteras: exige dos chapas más pequeñas de 16 × 6 cm colocadas en cada uno de los guardabarros delanteros.

En contraste, la Ley Nacional de Tránsito n.º 24.449 y las disposiciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) no exigen este distintivo en la carrocería a nivel federal ni dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

¿Cuáles son los requisitos para que conductores hipoacúsicos obtengan la licencia de conducir?

Tanto la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) —a través de la Disposición 300/2025 publicada en el portal Argentina.gob.ar— como la Ley Nacional de Tránsito sostienen que la discapacidad auditiva no constituye por sí sola un impedimento para obtener la licencia de conducir. La aptitud se determina mediante criterios de idoneidad funcional y evaluaciones audiométricas.

Para compensar la limitación sonora, la legislación argentina impone los siguientes requisitos técnicos:

Equipamiento de espejos : es obligatorio contar con ambos espejos retrovisores laterales y un espejo interior panorámico o adaptado para ampliar el campo visual.

Diferenciación del Símbolo Internacional: este distintivo a cuadros no debe confundirse con el Símbolo Internacional de Acceso expedido por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo la Ley 19.279, el cual regula la franquicia de libre tránsito y libre estacionamiento.

La calcomanía no se usa en México pero hay signos que distinguen a un conductor con discapacidad auditiva

A diferencia de la normativa de la Provincia de Buenos Aires, en México no se utiliza la calcomanía de cuadros rojos y amarillos para identificar a conductores con discapacidad auditiva.

De acuerdo con las regulaciones de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y los Reglamentos de Tránsito estatales (como los de la Ciudad de México y el Estado de México), la identificación vehicular se rige por un estándar único:

Símbolo Internacional de Accesibilidad: se utiliza la figura universal de la silla de ruedas.

Placas y calcomanía oficial: la autoridad expide placas con el distintivo de discapacidad y una calcomanía holográfica para el parabrisas o cristal posterior.

Además, en México, los conductores con hipoacusia pueden circular legalmente cumpliendo con el uso obligatorio de espejos retrovisores bilaterales.