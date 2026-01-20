Cariló volvió a convertirse en una de las vidrieras más relevantes de la industria automotriz y Chery eligió ese escenario para reafirmar su nueva etapa en la Argentina. Desde el 2 de enero y hasta el 28 de febrero, la marca china desembarcó en la Costa Atlántica con un stand propio de más de 600 metros cuadrados, integrado al entorno natural y pensado como un showroom a cielo abierto.

Ubicado en Avellano 245, el espacio refleja los pilares que la automotriz busca consolidar en el país: innovación, tecnología híbrida, diseño y sustentabilidad. La iniciativa se da en el marco del regreso de Chery al mercado local de la mano del Grupo Corven, que desde 2025 lidera esta nueva fase de la marca.

“Cariló funciona como un mini salón del automóvil: es el lugar donde las marcas muestran lo que tienen hoy y adelantan lo que viene durante el año”, explicó Claudio San Román, director de Chery Argentina.

Tecnología híbrida como eje del nuevo posicionamiento

El foco del stand está puesto en la nueva generación de productos híbridos de la automotriz. Allí se exhibe la familia SUV TIGGO —TIGGO 2, TIGGO 4 CSH, TIGGO 7 HYBRID y TIGGO 8 PRO—, ya disponibles en la red de concesionarios, junto con uno de los lanzamientos más relevantes del año: el ARRIZO 8 CSH.

“El objetivo de estar en la costa es claramente la construcción de marca, más que la venta directa. Es mostrar el potencial de Chery, sus tecnologías y sus lanzamientos”, sostuvo Nicolás Ballestero, CEO de Grupo Corven.

El ARRIZO 8 CSH marca un hito para la marca: se trata del primer sedán híbrido enchufable que Chery lanza en la Argentina, equipado con la tecnología Chery Super Hybrid (CSH), desarrollada bajo estándares globales.

Autonomía extendida y bajo consumo: las claves del Super Hybrid

Uno de los principales diferenciales de esta nueva plataforma es la eficiencia. Según detalló Martín Scrimaglia, gerente de Producto de Chery Argentina, el ARRIZO 8 CSH combina un motor térmico con dos motores eléctricos y un paquete de baterías de casi 20 kWh.

“Esta tecnología permite alcanzar hasta 1.300 kilómetros de autonomía con un solo tanque y un consumo promedio de 4,2 litros cada 100 kilómetros”, explicó Scrimaglia. Además, el modelo ofrece hasta 100 kilómetros de conducción en modo 100% eléctrico, una característica que apunta a reducir costos y emisiones en el uso urbano diario.

Como parte de la estrategia para facilitar la adopción de esta tecnología, cada unidad se comercializa con cargador eléctrico incluido y una garantía standard de 7 años o 150.000 km (lo que ocurra primero) y 8 años o 200.000 km (lo que ocurra primero) exclusivo para el tren motriz CSH.

El TIGGO 7 CSH, un SUV pensado para la familia argentina

En el stand también se presenta en avant-première el TIGGO 7 CSH, uno de los lanzamientos más esperados que llegará al país durante el año. El modelo apunta a un público familiar, con foco en confort, espacio y versatilidad.

“Está pensado para una familia tipo argentina: cuatro personas, alguna mascota y la necesidad de espacio, baúl y confort para el uso diario”, detalló Scrimaglia. Con un baúl cercano a los 500 litros, motor turbo, alto nivel de equipamiento y una propuesta híbrida enchufable, el modelo busca posicionarse como una alternativa eficiente dentro del segmento SUV.

Un mercado clave en la estrategia regional

Más allá del impacto estacional, la presencia en Cariló responde a una estrategia regional de largo plazo. “Argentina era el mercado que faltaba para consolidar a Chery en Sudamérica”, afirmó Ballestero, y recordó que la marca ya ocupa posiciones de liderazgo en países como Brasil, Chile y México.

En ese sentido, destacó que el actual contexto del mercado argentino representa un desafío, pero también una oportunidad. “Es un mercado exigente, donde se necesita volumen y consistencia. Creemos que es el momento adecuado para crecer”, sostuvo.

Objetivos 2026 y una nueva etapa para la marca

De cara a 2026, Chery se fijó metas ambiciosas en el país. “Nuestro objetivo mínimo es superar el mejor market share que tuvo la marca en sus 18 años en la Argentina”, señaló San Román. Con una trayectoria local iniciada en 2008 y más de 54.700 unidades vendidas, la automotriz busca capitalizar su experiencia, su red de posventa y su renovado portfolio.

El respaldo del Grupo Corven —con más de cinco décadas de trayectoria industrial— aparece como un factor clave en esta etapa, aportando estructura, red comercial y conocimiento del mercado local

Un verano que anticipa el futuro

Con su regreso a la Costa Atlántica, Chery no solo refuerza su visibilidad en plena temporada alta, sino que también deja en claro el rumbo que seguirá en la Argentina: una apuesta sostenida por la tecnología híbrida, la eficiencia energética y una movilidad más adaptada a las necesidades locales.

El stand puede visitarse todos los días, de 18:00 a 00:00 , y se posiciona como uno de los espacios destacados del verano para conocer de cerca las tendencias que empiezan a definir el futuro de la industria automotriz.