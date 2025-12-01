El mayor desarrollador inmobiliario del interior refuerza su apoyo a Milei: “Hoy se respira distinto”

En esta noticia Lluvia de ofertas

Las marcas chinas acaban de sumar un modelo de SUV eléctrica que confirma un mercado de precios muy bajos que comienza a inundar al mundo.

La submarca premium de Chery Automobile, Exeed, lanzó oficialmente a nivel internacional el SUV mediano de autonomía extendida Exeed Exlantix MX, que en China es comercializado como Exeed Exlantix ET5.

El modelo se vende desde los u$s 19.070 y compite en entrada en el segmento chino de EREV de tamaño mediano o SUV enchufables como el BYD Song L DM-i, el Deepal S07 y el Leapmotor C11, que usan tecnología de vehículo eléctrico enchufable o de extensor de autonomía, según relevó la agencia Noticias Argentinas.

La política de precios bajos está acelerando la expansión internacional de los fabricantes chinos y ejerciendo una presión descendente sobre los precios globales, un efecto que podría reconfigurar el mapa mundial del automóvil eléctrico.

El contexto automotor chino no es el mejor para recibir a este nuevo modelo con autonomía para 210 km, la mayor del mercado dentro de su rango de precios.

El Instituto Coreano de Investigación Automotriz produjo un informe titulado “La paradoja interna de la industria automotriz china”, en el que señala que China produjo el año pasado alrededor de 55,7 millones de vehículos, aunque solo logró vender 26,9 millones en el mercado interno.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas china, en 2019 se habían creado más de 500 nuevas automotrices, y hoy la tasa promedio de utilización de las plantas ronda el 50%.

La consecuencia fue que entre 2021 y 2024, el precio medio de los autos eléctricos chinos cayó de u$s 31.000 a u$s 24.000, con rebajas agresivas de marcas como BYD (ya en la Argentina), Nio, Xpeng y Li Auto.

La sobreoferta de producción en China está generando una guerra de precios y señales de desequilibrio en el mercado global.

Tesla China redujo en 2023 los precios del Model 3 y el Model Y un 9%, y BYD respondió con descuentos de hasta el 20%.

Solo cuatro de las 130 empresas lograron cerrar el año con beneficios: BYD, Tesla China, Li Auto y Geely, lo cual trae malos augurios.

La consultora Alex Partners proyectó que, para 2030, sobrevivirán apenas unas 15 compañías chinas en todo el mundo, en tanto que los fabricantes asiáticos buscan compensar la saturación interna expandiéndose a nuevos mercados.