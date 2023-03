Como el vino, la industria de la yerba también pide un tipo de cambio diferencial

La industria de la yerba mate se suma a la ola y pide un dólar diferencial para ganar nuevos mercados y lograr mayor competitividad contra Brasil y Paraguay, dos de los principales productores de la región, envalentonados después de que el pasado fin de semana, el Ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un dólar malbec para las exportaciones de vino.

Según los datos del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), en 2022 se comercializaron en el mercado interno 275,8 millones de kilos de yerba. En tanto, se exportaron 40,3 millones de kilos.

"Estamos pidiendo un dólar que sea permanente a un precio que oscile entre $ 280 y $ 300", afirmó Raúl Karaben, socio de Cooperativa Piporé, uno de los principales exportadores de yerba del país.



El empresario se sumó al pedido que hizo Guillermo Fachinello, presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), quien solicitó un dólar diferencial. "Podríamos exportar tres veces más con un tipo de cambio competitivo", explicó.

"Hoy, tenemos dos problemas graves: una caída de la rentabilidad en torno al 20% en los negocios externos y, además, estamos perdiendo mercados que caen a manos de Brasil y Paraguay", contextualizó Karaben. Desde la industria de la yerba, explicaron que, en ese escenario, la ecuación económica complica el presente y el futuro del sector. "Estamos liquidando a $ 190 por dólar, menos las retenciones. Hay insumos que tenemos que comprar a $ 400 por dólar", sostuvieron.

El tipo de cambio diferencial no sería lago que sólo mejoraría el ingreso a mercados externos. "Tiene impacto en la suba de los precios de la materia prima", agregó Gustavo Quatrín, gerente general de Playadito, marca de la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig. "Hoy, los mercados están alineados tanto los internos como los externos", aclaró.



La yerba se exporta tanto a granel -es decir, la hoja suelta-, como envasada. El fuerte del negocio está en el primer mercado, en donde el principal comprador es Siria.

Las dificultades para exportar, sumadas a las sequías, hacen difícil cumplir con los compromisos. "No llegamos a cumplir con los pedidos. Por eso, hoy estamos perdiendo mercados que se vuelque hacia Paraguay o Brasil", agregó Karaben .

Según explican en el sector, el Gobierno de Misiones ya tuvo una reunión con Massa. Pero, por ahora, con el "dólar yerba" o "dólar mate", como se lo bautizó, sólo "hay buenas intenciones", aclararon.



Abrir mercado a Bangladesh

En febrero el canciller Santiago Cafiero inauguró una embajada argentina en Bangladesh luego de las repercusiones tras el mundial de Qatar. Esto abrió una oportunidad para los negocios, sobre todo, para la yerba mate.

El fanatismo de este país por la Argentina hace también imitar muchas de las costumbres locales. "Se trata de una oportunidad para exportar yerba mate a un mercado con mucho potencial", reconocieron en Piporé.

En 2022, el comercio bilateral con Bangladesh fue de u$s 765 millones, con exportaciones argentinas por u$s 742,9 millones e importaciones desde Bangladesh por u$s 22,1 millones, que significaron un superávit comercial para la Argentina de u$s 720,8 millones.