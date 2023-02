Nueva embajada en Bangladesh: qué empresarios viajaron con Santiago Cafiero y qué oportunidades ven

Bangladesh reapareció en el radar argentino durante el mundial, cuando las redes sociales mostraron el fanatismo de los habitantes del país asiático por la selección Argentina.



El tema se convirtió en viral, en meme y en motivo de emoción y orgullo por ver a gente de una región tan distante y, aparentemente, con escasos vinculos con el universo criollo, festejar cada gol de la scaloneta como si fuera propio.

Luego, se reveló el trasfondo de tanta empatía y el Gobierno se subió a la cresta de la ola anunciando, primero, la reapertura de la embajada y ahora, para cumplir con ese acto, le incorporó un viaje de negocios para ver si la sintonía futbolística entre los pueblos sirve para, además, fortalecer la relación comercial.

En ese contexto, el canciller Santiago Cafiero arribó hoy a la ciudad de Daca, en Bangladesh, junto a un nutrido grupo de empresarios argentinos para encabezar una misión comercial en búsqueda de mayores exportaciones en ese mercado de 170 millones de habitantes.

Con la delegación viajó el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, Guillermo Merediz, quien dijo que "estamos iniciando una misión comercial con empresarios y empresarias argentinos para incrementar aún más las exportaciones".

"Argentina ya le vende a Bangladesh cerca de 730 millones de dólares por año, y tenemos la posibilidad de ampliarlo. Por ello han venido cerca de 20 empresarios de distintos sectores productivos, principalmente, de agroalimentos, con la venta de alfajores, dulce de leche, que mañana van a tener más de 300 reuniones comerciales muy importantes", completó.

"Desde la Cancillería trabajamos para contactar a las empresas con las contrapartes del mundo, en este caso de Bangladesh, para identificar las oportunidades y hacerlas llegar al sector privado argentino. Para ello, el canciller Santiago Cafiero lanzó en diciembre del año pasado una agenda de más de 305 acciones comerciales, ferias y misiones, que permiten que la Argentina tenga participación en todos los continentes", añadió.

Por su parte, Juan Fera, director de Marolio, sostuvo que "el objetivo nuestro es incrementar cada vez más las exportaciones, por eso a cada destino que nos proponga Cancillería vamos a ir". Y enfatizó: "Tenemos productos que son muy distintos que en otros lugares y es importante empezar por entablar una relación comercial. La exportación de alimentos requiere un montón de aprobaciones pero así lo hicimos en París y así comenzamos".

En tanto, Sebastián Pérez Escobar, vocal titular de River y representante internacional del club, destacó: "Estamos muy contentos de estar acá por todo lo que se vio durante el Mundial, lo que representa el fútbol en Bangladesh. De parte de la institución River Plate tenemos la idea, de a través de nuestras academias, poder instalarnos acá. Tenemos otro proyecto para traer jugadores de Bangladesh para que vayan a capacitarse a la Argentina y los campus, que lo hacemos tanto en el interior del país como en el exterior". Y afirmó: "Queremos transmitir la filosofía River en todos los lugares que podamos acceder".

Junto a Cafiero, viajaron directivos de las siguientes empresas: Marolio, Ecofactory, Vetanco, Lipotech, Luna de los Andes, Letis, Santo Pipó, Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), The Halal Catering Argentina HCB, Havanna, Arcor, Baltazar-Alfa Pampa, Suplefeed, Ronalb, Club Atlético River Plate y Cargill.

En 2022 el comercio bilateral con Bangladesh fue de u$s 765 millones. Las exportaciones argentinas alcanzaron u$s 742,9 millones y las importaciones desde Bangladesh totalizaron u$s 22,1 millones. Se registró en 2022 un superávit comercial para Argentina de u$s 720,8 millones.