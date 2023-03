Bodegueros piden medidas a largo plazo e insisten con quita de retenciones

El ministro de economía Sergio Massa, anunció un tipo de cambio diferencial para la industria del vino en medio del inicio de la Vendimia. El tan reclamado "Dólar Malbec" fue recibido como una buena noticia en el sector. Pero los bodegueros insisten con que debe ser "a largo plazo". Además, vuelven a la carga con las retenciones: " necesitamos que sean eliminadas para ser competitivos" , coincidieron los referentes de la industria.

"A partir del 1 de abril, así como pusimos en marcha en algún momento un mecanismo para ese complejo agroindustrial (soja), vamos a acompañarlo con un mecanismo para lo que son todas las economías regionales arrancando por la vitivinicultura para recuperar competitividad exportadora, recuperar mercados pero también para que tengan la oportunidad frente a la pérdida que representó el granizo, la helada", dijo Massa en su discurso.

Lo cierto es que el anuncio por ahora genera desconcierto. "No sabemos cómo se va a implementar ni cuanto tiempo que va a regir. El vino no es un commodity como la soja. No entramos y salimos a los mercados. Hay que respetar los niveles de precios, los movimientos son limitados. Cuesta mantener el lugar. Una vez que se sale del mercado no es fácil volver a entrar", explicó José Zuccardi presidente del grupo familiar -una de sus bodegas, Zuccardi Valle del Uco, es reconocida como la mejor del nuevo mundo- y segundo titular de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el ente público-privado del sector.

Sergio Massa durante los anuncios en el inicio de la Vendimia en Mendoza

Para el sector los plazos serán fundamentales. Desde el Gobierno indicaron que la medida comenzará a implementarse en abril pero todavía no está definido por cuánto tiempo regirá. "Por lo menos deberían ser seis meses, o no es efectiva", consideró Zuccardi. Desde Coviar esperan ser llamados por las autoridades para poder participar del tramado de la letra chica del anuncio.

En off the record, otro de los mayores exportadores de vinos del país, cuyas ventas al exterior cayeron 9% en 2022, insistió en una medida de largo plazo. "No queremos un dólar como el que tiene la soja, porque somos industrias muy diferentes". Además volvió a hacer hincapié en el quite de retenciones para ser un país competitivo.

Para Zuccardi hoy es muy difícil no perder mercados en el exterior y un tipo de cambio atractivo podría revertir esa situación. "Es un momento difícil, el país necesita dólares y no podemos traer dólares si achicamos las exportaciones . En la Argentina somos menos del 3% del comercio mundial de vinos y si bien en 2021 batimos récord de exportaciones en 2022 esos números bajaron".

Las exportaciones de vino cerraron 2022 con números en baja. Según los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la Argentina exportó 265,7 millones de litros el año pasado, lo que se traduce en una caída del 21% contra los volúmenes de 2021.

Del total de vino argentino exportado el año pasado, 198,2 millones de litros (74,6%) correspondieron a fraccionados (es decir, en botella), que tuvieron una caída del 10%. El 67,5 millones (25,4%) fueron vinos a granel, que tuvieron una baja del 41,8 por ciento.

Los bodegueros buscan frenar la caída de las exportaciones en 2023 y mantener los números del año pasado que ya acumularon una desaceleración

"Un dólar diferencial será fundamental para no seguir cayendo en exportaciones. Este año vamos a tener la particularidad de una cosecha más chica, a lo que apostamos es lo que poco que tenemos poder venderlo bien en el exterior", sostuvo Milton Kuret, director ejecutivo de Bodegas de Argentina, entidad que nuclea a 250 bodegas, que constituyen el 70% del mercado interno y el 90% de las exportaciones de vinos fraccionados del país.

Marcos Jofré presidente de Bodega Trivento coincidió "Creemos que es necesario que nos quiten las retenciones. Siendo una economía regional de alto valor agregado, deberíamos tener las mismas condiciones que el decreto 410/2021 le dio a 67 productos agroindustriales de exportación de economías regionales".

"Competimos con países que no sólo no tienen ningún tipo de retención a la exportación sino que tienen una fuerte promoción de los vinos en los mercados y tratados de libre comercio", finalizó

Kuret aseguró que por ahora se trata de un anuncio muy genérico. "Es para todas las economías regionales. Hay que trabajar en la letra chica para ver cómo se implementa". La lógica del vino es diferente a la de la soja. No vendemos, nos compran. No tenemos un stock para liquidar ".

Un dólar diferencial sería clave para frenar la caída de las exportaciones de vino

"Lo que nos preocupa a todos es que la medida llegue a aplicarse realmente. En noviembre anunciaron beneficios por la heladera tardía, pero al momento de aplicar para los subsidios, era muy difícil acceder. Hay que ver cuál es la letra chica", remarcó Eduardo López, dueño de Bodega López.

Destacó el "Dólar Malbec", pero subrayó de que debe ser una medida a largo plazo. "Todas las acciones cortoplacistas tienen efecto cortoplacista, no sirven", dijo.

"En ningún lado del mundo se paga para exportar. Tenemos reintegros de exportación a tres años. El negocio del vino necesita previsibilidad. Necesitamos créditos con tasas accesibles para poder invertir y un mayor control de la inflación", concluyó López.