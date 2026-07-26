En esta noticia Sartenes de calidad desde $15.500: las opciones más destacadas

Con el uso diario, las sartenes y ollas comienzan a mostrar señales de desgaste que pueden afectar tanto la calidad de las preparaciones como la seguridad alimentaria. Cuando el revestimiento antiadherente pierde uniformidad, aparecen rayaduras profundas o el calor deja de distribuirse de manera pareja, es señal de que llegó el momento de renovarlas.

Además, cocinar con utensilios deteriorados no solo vuelve más difícil el proceso, sino que también puede alterar el sabor de los alimentos y provocar que se peguen o se quemen.

Los expertos recomiendan reemplazar las piezas que ya no conservan su integridad original porque una sartén deformada o con antiadherente desgastado obliga a usar más aceite, eleva el riesgo de humo excesivo y reduce la eficiencia energética.

Foto: Hudson, editada con IA por El Cronista.

Sartenes de calidad desde $15.500: las opciones más destacadas

En la búsqueda de utensilios duraderos, accesibles y diseñados para uso diario, la marca Hudson ofrece una línea de sartenes de aluminio con revestimiento antiadherente que combinan practicidad, buen precio y materiales confiables. Estos son algunos de los modelos que pueden encontrarse en el sitio web oficial de la marca:

Sartén Daily de Aluminio con Antiadherente 14 cm a $15.442

Una opción compacta de Hudson, ideal para porciones individuales, huevos, snacks o calentados rápidos. Su tamaño la convierte en una aliada funcional para cualquier cocina y mantiene todas las ventajas del antiadherente, incluso en uso frecuente.

Sartén de Aluminio con Antiadherente 20 cm a $22.356

Un modelo más versátil para preparaciones diarias como salteados, tortillas o carnes magras. Al estar fabricada en aluminio, distribuye el calor de forma eficiente y permite cocinar sin excesos de aceite.

Foto: Hudson, editada con IA por El Cronista.

Sartén de Aluminio 22 cm Línea Olive a $27.927

Esta sartén incorpora un diseño más robusto y características superiores:

Material de alta calidad: aluminio con revestimiento antiadherente de 2 mm, resistente y de cocción uniforme.

Mango ergonómico: acabado símil madera, antitérmico y cómodo al tacto.

Exterior duradero: revestimiento que soporta altas temperaturas sin alterar su apariencia.

Distribución eficiente del calor: fondo con espiral que optimiza el rendimiento.

Compatibilidad amplia: apta para lavavajillas y para cocinas de gas, eléctricas y cerámicas.