En esta noticia Las 5 playas riesgosas

La temporada vacacional de verano está por iniciar y los destinos de playa son el destino de prácticamente 6 de cada 10 mexicanos que salen de sus lugares de origen; sin embargo, no todas las playas son seguras para la salud de los mexicanos.

En este sentido, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advierte a los turistas mexicanos sobre las playas que tienen alta concentración de bacterias que pueden resultar peligrosas para la salud.

La buena noticia es que 98.3% de estos sitios están libres de riesgo, lo que incluye la revisión de 284 playas.

Playas en México. Fuente: archivo.

De acuerdo con el organismo, la revisión se realizó entre el 15 de junio y el 1 de julio, a través de 2,279 muestras de agua marina, de un total de 393 puntos de verificación, que abarcan 76 destinos turísticos en 17 entidades con litoral en el país.

Las 5 playas riesgosas

El monitoreo identificó cinco playas específicas que rebasaron la norma sanitaria, debido a que cuentan con concentraciones elevadas de enterococos.

Estas bacterias pueden causar desde malestar estomacal hasta una infección grave en el corazón, por lo que las autoridades recomiendan evitar la exposición en esos sitios.

Las playas no aptas para vacacionar se ubican en Baja California, Jalisco, Oaxaca y Veracruz.

En el primer caso, la playa no apta para nadar es la de Tijuana, ubicada en el municipio del mismo nombre.

A la lista se suma Playa del Cuale, ubicada entre la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Jalisco.

Otro destino que no es recomendado por las autoridades es la Playa Principal de Puerto Escondido, en Oaxaca, así como las playas José Martí y Tumbao, en Veracruz.

“Ante estos hallazgos, esta comisión ya coordina esfuerzos de prevención e intervención con los respectivos Comités de Playas Limpias y las autoridades locales. El objetivo es implementar de manera urgente acciones de saneamiento en estas cinco zonas costeras y desplegar señalizaciones preventivas para mantener informada a la población”, señaló la Cofepris.