La Cámara de Diputados sesiona este miércoles desde el mediodía y uno de los principales proyectos que busca sancionar es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos bandera del presidente Javier Milei.

Es la primera de las dos últimas sesiones del período ordinario: la otra, prevista para el miércoles 25, está reservada para el Presupuesto 2027. La reunión fue pedida por La Libertad Avanza (LLA) y comparte temario con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas .

Una segunda revisión con margen acotado

La reforma llega a la Cámara baja en segunda revisión, lo que limita las opciones: Diputados solo puede aceptar la totalidad de lo que aprobó el Senado o insistir con la versión original que votó en agosto.

El oficialismo busca la primera opción. La Cámara alta aprobó el texto a fines de septiembre, con 46 votos afirmativos y 22 negativos. Las modificaciones fueron aprobadas por dos tercios del cuerpo y, por lo tanto, como establece el artículo 81 de la Constitución, Diputados necesitaría esa misma mayoría para volver a su versión original.

Este miércoles sesiona Diputados. ARCHIVO FOTOGRAFICO HCDN

El cambio central: quién y cómo remueve al directorio

La modificación del Senado apunta a la remoción de los directores. La media sanción de Diputados exigía los dos tercios de ambas cámaras; el texto aprobado por la Cámara alta lo reemplaza por la aprobación del Senado por mayoría absoluta de sus miembros, es decir, 37 votos, y sin intervención de Diputados. La diferencia es doble: cambia el órgano que interviene y la mayoría requerida.

La comunicación del Senado también precisa que los directores tendrán un mandato de seis años .

Reforma del BCRA: lo que no cambia

Cabe aclarar que el contenido de fondo de la reforma se mantiene. La Carta Orgánica define como misión central la preservación del valor de la moneda nacional y elimina los objetivos múltiples de la reforma de 2012 , impulsada por Mercedes Marcó del Pont durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Además, aprobar un proyecto de este tipo no equivale, por sí solo, a una decisión sobre tasas de interés, cotizaciones o condiciones de los préstamos: esas cuestiones no deben confundirse con los cambios institucionales en discusión.

Entre los puntos principales:

El BCRA no podrá financiar al Tesoro con adelantos transitorios ni comprar deuda pública en el mercado primario.

Se prohíbe emitir letras intransferibles. El alcance de esa restricción se refiere a la compra de títulos en su emisión, no a toda operación con títulos públicos.

Se eliminan las reservas de libre disponibilidad y se crea un mecanismo para cancelar de forma progresiva las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados.

El régimen de resultados también cambia . Solo se computarán ganancias operativas reales, que deberán acumularse hasta el 50% del capital , y el excedente únicamente podrá destinarse a cancelar deuda pública. Es decir, el proyecto condiciona tanto la transferencia al Gobierno como el destino de esos recursos.

Reservas y activos externos: se trata de disposiciones sobre la administración y el tratamiento patrimonial de esos recursos, que deben distinguirse de una modificación inmediata del nivel efectivo de reservas.

La modificación de la Carta Orgánica del BCRA. NA

Qué dicen defensores y críticos

Durante el debate, quienes respaldan la reforma sostuvieron que busca reforzar la “independencia institucional” del Banco Central y limitar el uso de sus recursos para financiar al Gobierno. Desde la oposición se cuestionó el alcance de los cambios y se planteó la necesidad de una discusión más integral de las reglas fiscales, monetarias, cambiarias e institucionales.

El punto que más objeciones generó es la posibilidad de que el BCRA use activos y reservas, como oro, efectivo y bonos, como garantía en sus propias operaciones de financiamiento internacional o REPO.