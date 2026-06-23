ELEA compra un gigante brasileño de medicamentos de venta libre estimado en u$s 300 millones

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Vacunas

En medio de la polémica por las patentes medicinales y cómo podría afectar eso a los laboratorios argentinos, el grupo nacional Bagó Bioprofarma sigue con su estrategia de adquisiciones selectivas.

La operación más relevante reciente fue la incorporación de Eriochem, un laboratorio especializado en medicamentos oncológicos con sede en Entre Ríos.

“Bioprofarma Bagó, compañía del Grupo Empresarial Bagó especializada en el desarrollo y comercialización de terapias oncológicas y tratamientos especiales, anuncia la adquisición del 100% del paquete accionario de Eriochem, compañía reconocida por su trayectoria y capacidades en el segmento de oncología”, informó la compañía.

“Eriochem aporta una sólida plataforma industrial y tecnológica, con base en su planta principal ubicada en Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina, una flamante planta de inyectables no segregados a punto de ser habilitada en Uruguay , así como una red de operaciones en múltiples destinos y que incluyen a países de la región LatAm, Estados Unidos y países de Europa, Asia y África”, detallaron.

“Permitirá generar sinergias significativas en investigación, producción y comercialización (...) Se enmarca en la visión de largo plazo del Grupo Empresarial Bagó de continuar invirtiendo en innovación, acceso y calidad en tratamientos de alto impacto, especialmente en el área de oncología”, agregaron.

La transacción fue adelantada por Pharmabiz, un especializados del sector farmacéutico.

Eriochem es uno de los fabricantes argentinos más relevantes de genéricos oncológicos y medicamentos de alto valor agregado. La empresa desarrolló una fuerte presencia internacional y estructuras comerciales propias en distintos mercados, incluyendo Estados Unidos, México y Uruguay.

La incorporación de una compañía con ese perfil encajaba con la estrategia de Bioprofarma Bagó de reforzar sus capacidades industriales en segmentos de alta complejidad tecnológica y elevados márgenes.

Otras adquisiciones

Bioprofarma Bagó adquirió el 20% de la startup Amplicon Bricks. La operación -de la que no se reveló el monto- le permitirá a la startup acelerar el desarrollo y la escalabilidad de su plataforma tecnológica.

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Nacida en 2023 en Dina Huapi (Río Negro), Amplicon Bricks trabaja sobre una plataforma propia que permite construir moléculas a partir de fragmentos de ADN . Esta tecnología la habilita a diseñar distintos productos, desde kits de diagnóstico hasta desarrollos en vacunas y terapias génicas, en salud humana, animal y el agro.

La empresa tuvo su primer ingreso al mercado con kits de PCR -similares a los que se utilizan para el COVID- para detección de enfermedades en perros y gatos, que comenzó a comercializar este año en alianza con una firma de Tandil. En paralelo, está desarrollando una vacuna veterinaria y, en lo que respecta a terapia génica, está trabajando en una enfermedad del sistema nervioso central de baja frecuencia.

Vacunas

Más allá del negocio de medicamentos humanos, las adquisiciones más visibles del grupo se concentraron en la salud animal a través de Biogénesis Bagó.

La compañía, especializada históricamente en vacunas veterinarias y biotecnología aplicada al sector pecuario, inició una estrategia para ganar escala en el segmento de animales de compañía, uno de los de mayor crecimiento a nivel mundial.

El primer movimiento de peso se produjo en 2022 con la compra de Mayors .

Mayors era un laboratorio argentino con más de tres décadas de trayectoria especializado en productos para perros, gatos, equinos, conejos y porcinos.

La empresa contaba con presencia comercial en gran parte de América Latina y también en países de Medio Oriente.

Según informó Biogénesis Bagó al anunciar la operación, la adquisición permitió incorporar 23 productos farmacéuticos al portafolio de la compañía y acceder a nuevos mercados.

El objetivo estratégico era fortalecer la posición de la empresa en el negocio de mascotas, un segmento que muestra tasas de crecimiento superiores a las de otras áreas de la salud animal.

En aquel momento, la compañía destacó que América Latina es una de las regiones con mayor cantidad de animales de compañía del mundo y que más del 80% de los hogares posee al menos una mascota.

La compra de Mayors también marcó un cambio de escala para Biogénesis Bagó.

Hasta entonces, el fuerte de la compañía estaba concentrado en vacunas y productos destinados a la producción ganadera .

Con la adquisición comenzó a construir una plataforma más amplia para competir en el mercado de pequeños animales.

Tres años después llegó una operación de mayor alcance regional.

En enero de 2025, Biogénesis Bagó anunció la compra de Mundo Animal, una empresa brasileña con más de 40 años de experiencia en el mercado de productos para animales de compañía.

La firma brasileña posee un amplio portafolio de medicamentos, suplementos nutricionales y productos de higiene para mascotas.

La adquisición permitió a Biogénesis Bagó reforzar su presencia en Brasil, considerado el tercer mercado más grande del mundo para animales de compañía.

Además, la operación posicionó a la empresa argentina dentro del top 10 de compañías de salud animal para mascotas en América Latina.

La compra de Mundo Animal amplió el portafolio global de la compañía a más de 200 soluciones para el segmento pet.

Las adquisiciones de Mayors y Mundo Animal muestran una línea estratégica consistente.

Con estas operaciones, el Grupo Bagó avanzó en dos mercados distintos pero con una característica común: actividades intensivas en conocimiento, con altas barreras de entrada y perspectivas de crecimiento sostenido.