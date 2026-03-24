La compañía Unleash Immuno Oncolytics, fundada por el emprendedor Daniel Katzman, firmó un acuerdo internacional por unos u$s 12,5 millones para licenciar su tecnología a la estadounidense TransCode Therapeutics, que ahora será la encargada de llevar estos desarrollos a instancias clínicas y, eventualmente, comerciales. Según explicó Katzman a El Cronista, el acuerdo -libre de royalties y completamente pago- fue “una forma eficiente de capturar valor hoy y transferir al licenciatario la responsabilidad de avanzar con el desarrollo clínico y comercial”. En la Argentina, desarrollar terapias oncológicas requiere inversiones millonarias, infraestructura especializada y capacidades operativas que, muchas veces, suelen exceder a las compañías en etapas tempranas. “Elegimos licenciar ya que nos permite acelerar los tiempos y maximizar el potencial de los programas”, aclaró el fundador. El acuerdo incluye tres candidatos terapéuticos basados en virus oncolíticos, una tecnología que busca atacar selectivamente células tumorales y, al mismo tiempo, activar el sistema inmune del paciente. El origen del desarrollo se remonta a más de una década de trabajo científico y empresarial. La plataforma fue construida a partir de tecnologías del Instituto Leloir y de Washington University en St. Louis, y luego evolucionó dentro de Unleash, que tiene base en los Estados Unidos. Allí se llevan adelante los desarrollos actuales, incluyendo la ingeniería de virus con potencial terapéutico. De cara a los próximos pasos, el foco estará puesto en avanzar hacia ensayos clínicos en humanos. Katzman estima que ese proceso podría iniciarse en un plazo de entre 12 y 24 meses, una vez completadas las etapas preclínicas y regulatorias requeridas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA). Sin embargo, el cronograma final dependerá ahora de la estrategia del licenciatario. “Dado que los programas fueron recientemente licenciados, el cronograma exacto dependerá ahora de la estrategia y ejecución del licenciatario, pero creemos que existe un camino claro hacia la clínica en el corto a mediano plazo”, apuntó. El acuerdo también abre la puerta a nuevas oportunidades. En la compañía aseguran que existe un creciente interés global por plataformas innovadoras en inmuno-oncología, especialmente aquellas con respaldo científico sólido y potencial de aplicación en múltiples indicaciones. “Vemos espacio para nuevas transacciones, tanto en virus oncolíticos como en otras áreas de biotecnología avanzada”, afirmó Katzman.