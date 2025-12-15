Acindar frena su producción por una semana y ya hablan de nuevos frenos antes de fin de año

El grupo ArcelorMittal interrumpió la actividad en la planta de Acindar en Villa Constitución, Santa Fe, donde la acería permanecerá sin producción durante casi un mes. La compañía informó que entre el 15 de diciembre y el 11 de enero la planta estará detenida como parte de su esquema operativo. La medida se enmarca en un año con menor nivel de actividad y ajustes periódicos en la producción.

Desde la empresa confirmaron que el grupo opera actualmente en torno al 60% de su capacidad instalada y que la caída de la demanda interna es el factor determinante detrás del menor nivel de actividad. También señalaron que las importaciones de acero muestran un incremento, aunque todavía en niveles bajos debido al contexto general.

Un año atravesado por bajas en la actividad

A lo largo de 2024 y 2025, Acindar registró varios períodos de baja producción y paradas temporales en Villa Constitución. Según fuentes del sector, la compañía operó cerca del 50% de su capacidad durante buena parte de 2024, tendencia que se sostuvo durante el primer semestre de este año. El aumento de importaciones de acero -principalmente desde China- y la menor actividad en sectores consumidores explican parte del ajuste.

La producción total de 2024 fue de aproximadamente 600.000 toneladas, frente a 1,2 millones de toneladas en 2023 . El retroceso se vinculó a la caída de dos sectores con fuerte demanda de acero: la industria, que registró una baja del 12,4%, y la construcción, con un descenso del 19,5% en el mismo período.

Este año, la compañía volvió a realizar modificaciones operativas . A fines de julio, Acindar detuvo por una semana la actividad en la acería debido a la falta de demanda, una medida que afectó a alrededor de 200 trabajadores. En paralelo, se frenó el funcionamiento del Tren Laminador N°1 y el área de Reducción Directa permaneció inactiva hasta septiembre.

Suspensiones

Desde comienzos de 2025, la empresa aplica un esquema de suspensiones con el pago del 75% del salario, acompañado por un plan de retiros voluntarios. El acuerdo de suspensiones vigente desde enero se utiliza según las necesidades productivas de cada planta.

De cara al año entrante, Acindar y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmaron un nuevo acuerdo que está a la espera de homologación. Según informaron desde la empresa, su implementación será rotativa y dependerá de la demanda de cada área. La compañía no especificó cuántos trabajadores estarán alcanzados ni cómo se distribuirá el esquema durante el año.

ArcelorMittal Acindar cuenta con cinco plantas en el país: Villa Constitución, Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes. El freno actual afecta únicamente a la planta santafesina. Desde la compañía señalaron que la aplicación de suspensiones y ajustes operativos se definirá según los requerimientos de cada instalación.

Según el informe de la Cámara Argentina del Acero, la actividad del sector registró cambios en octubre. La producción de acero crudo fue de 373.200 toneladas, con una suba mensual del 4,6% y un aumento interanual del 3,8%. Los laminados alcanzaron 338.200 toneladas, un 7,8% más que en septiembre y un 0,4% más que en igual mes de 2024.

La construcción, uno de los principales sectores demandantes, continúa con niveles acotados: en octubre los despachos de cemento aumentaron 5,6% mensual y 7,4% en la comparación interanual. El sector automotor registró una suba del 0,2% frente a septiembre, con una baja del 9,9% interanual y un acumulado positivo del 2,8% frente a 2024.