Comer saludable ya no significa renunciar al sabor. Los consumidores buscan cada vez más productos que contribuyan a su bienestar, pero que al mismo tiempo les permitan disfrutar la experiencia de comer, desde el sabor hasta la textura y las posibilidades de experimentar con nuevos ingredientes.

De acuerdo con datos de Worldpanel by Numerator de Kantar, 70.7% de los consumidores busca opciones que contribuyan a una alimentación saludable, mientras que 70.6% prioriza que los alimentos también sean deliciosos.

Además, 32% busca innovaciones que le permitan dar un toque personal a sus alimentos, una tendencia que refleja cómo la comida ha dejado de responder únicamente a una necesidad para convertirse también en una experiencia.

La experiencia sensorial también gana relevancia. El estudio global State of Snacking señala que 81% de los consumidores presta atención a aspectos como el sabor y la sensación que generan los snacks al momento de comerlos.

En este contexto, Oikos, de Grupo Danone, presentó su campaña “Locos por los Griegos”, con la que busca aprovechar la creciente preferencia por el yoghurt griego y posicionarlo como un alimento que combina sabor, nutrición y versatilidad.

La apuesta de la marca es que el yoghurt griego deje de estar asociado únicamente con ciertos momentos del día y se convierta en un ingrediente para experimentar, combinar con otros alimentos y explorar nuevas recetas.

Su cremosidad, por ejemplo, permite consumirlo directamente o incorporarlo en preparaciones con frutas, smoothies, recetas dulces e incluso platillos salados.

Para llevar esta idea a los consumidores, Oikos sumó a Robe Grill, creador mexicano de contenido gastronómico, cuya participación busca conectar la campaña con la curiosidad y la experimentación alrededor de la comida.

“Cuando un sabor realmente te gusta, empiezas a imaginar todo lo que podrías hacer con él. A veces es una receta y otras, simplemente, una combinación que cambia por completo una pausa del día. Para mí, estar loco por los griegos es tener esa curiosidad y disfrutar cada descubrimiento”, compartió Robe Grill.

Más que una simple preferencia alimentaria, esta tendencia refleja un cambio en la relación de los consumidores con la comida.

El reto para las marcas ya no es sólo ofrecer productos saludables o deliciosos por separado, sino responder a un consumidor que quiere ambas cosas y que, además, busca experiencias, innovación y nuevas formas de disfrutar lo que come.

En ese cambio de hábitos está la apuesta de campañas como “Locos por los Griegos”: convertir un alimento cotidiano en una experiencia más versátil y atractiva. Porque para el nuevo consumidor, cuidarse ya no implica necesariamente sacrificar el placer de comer.