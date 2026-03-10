Durante la Cuaresma y Semana Santa, el consumo de pescado aumenta en gran parte de México. Sin embargo, este año un producto en particular comenzó a destacar por encima de otras variedades, como lo pueden ser la merluza o el salmón, y es por su valor nutricional y su precio en el mercado. El interés no surge solo por una tendencia gastronómica. Un reciente monitoreo de precios realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) reveló que este pescado combina alto valor nutrimental, versatilidad en la cocina y costos relativamente accesibles en distintos puntos del país. La información forma parte del operativo especial que las autoridades realizan durante la temporada de Cuaresma para vigilar precios y orientar a los consumidores. En este contexto, un pescado blanco comenzó a posicionarse como una de las alternativas más buscadas para las comidas sin carne roja. El producto que está ganando popularidad es el tilapia, un pescado blanco que destaca por su alto contenido de nutrientes esenciales y su bajo nivel de grasas. De acuerdo con la PROFECO, el filete de tilapia aporta fósforo, potasio y ácidos grasos Omega-3, además de vitaminas como D, B3 y B9. Gracias a estas características, se considera una opción nutritiva para quienes buscan una dieta equilibrada. Otro de los puntos fuertes de este pescado es que es bajo en calorías, lo que lo convierte en una alternativa interesante para personas que buscan cuidar su alimentación sin dejar de consumir proteínas de origen animal. Además, la tilapia se adapta fácilmente a distintos métodos de preparación. Puede cocinarse empanizada, frita, al vapor o a la plancha, lo que la vuelve un ingrediente muy versátil en la cocina durante la temporada de Cuaresma. El monitoreo realizado por la PROFECO entre el 23 y el 27 de febrero identificó variaciones importantes en el precio del filete de tilapia según la ciudad y el tipo de presentación. En el caso del filete fresco, el precio promedio nacional se ubicó en 179.87 pesos por kilo. El precio más bajo se encontró en Saltillo, Coahuila, donde una tienda lo ofrecía a 93.90 pesos por kilo. En contraste, el precio más alto se detectó en Tlalnepantla, Estado de México, con un costo de 336 pesos por kilo. Para la presentación congelada, el precio promedio fue de 118.18 pesos por kilo. El costo más accesible se localizó en Durango, donde algunas pescaderías lo ofrecían desde 78 pesos por kilo, mientras que los precios más altos alcanzaron 167 pesos por kilo en algunas tiendas de la Ciudad de México y el Estado de México. En el caso del filete descongelado, el precio promedio se ubicó en 121.98 pesos por kilo. Los precios mínimos se encontraron desde 98 pesos por kilo en establecimientos del Estado de México y la Ciudad de México, mientras que los más elevados llegaron a 150 pesos por kilo en mercados y pescaderías de distintos estados. Como parte del operativo “Cuaresma y Semana Santa 2026”, la Profeco también informó que ha realizado: El operativo permanecerá activo hasta el 10 de abril, periodo durante el cual la autoridad continuará revisando precios y atendiendo denuncias de consumidores para evitar abusos durante una de las temporadas de mayor consumo de pescado en el país.