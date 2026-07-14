No comprar manteca y margarina por pedido de Gobierno | Incumplen normas de calidad importantes y las autoridades están en alerta.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un nuevo análisis de calidad en la Revista del Consumidor de julio de 2026, en el que quedaron expuestas varias marcas de mantequilla sin sal que se venden en México sin cumplir las normas oficiales.

La institución revisó 43 productos entre mantequillas y margarinas para comprobar si la información del empaque, el contenido neto y el tipo de grasa coincidían con lo que ofrece cada marca.

Para llamarse “mantequilla”, la grasa debe ser exclusivamente de origen lácteo ; sin embargo, el laboratorio detectó marcas que reducen ese componente o lo mezclan con aceites vegetales. Por eso, Profeco recomienda revisar la letra pequeña, ya que palabras como “estilo”, “mezcla” o “reducido en grasa” indican que el producto no es mantequilla pura.

¿Qué marcas de mantequilla no pasaron el estudio de Profeco?

Gloria (reducida en grasa, sin sal): no cumplió la norma NMX-F-729-COFOCALEC-2013 por tener menos grasa de leche de la requerida, por lo que no puede usar el nombre “mantequilla”.

No comprar manteca y margarina por pedido de Gobierno | Incumplen normas de calidad importantes y las autoridades están en alerta. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Lurpak (mezcla con aceite de canola, sin sal): no cuenta con una norma específica que la regule, al combinar grasa láctea con aceite vegetal.

Table Maid (margarina): tampoco cumple el mínimo de grasa exigido por la norma NMX-F-108-SCFI-2016 para considerarse legalmente una margarina.

¿Cuáles son las únicas marcas de mantequilla con sellos de advertencia?

De las 18 marcas de mantequilla sin sal analizadas, casi todas están libres de sellos de alerta. Solo Great Value y Selecto Brand mostraron los sellos negros de “EXCESO CALORÍAS” y “EXCESO GRASAS SATURADAS”.

En cambio, marcas nacionales como Alpura, Aguascalientes, Carranco, Chipilo y Noche Buena cumplen totalmente la norma y no llevan sellos frontales de advertencia.

El estudio también mostró que no es necesario pagar de más por productos importados como Kerrygold o Isigny Ste Mère, cuyo aporte nutricional es similar al de varias opciones mexicanas.

Entre las más económicas destaca:

Aguascalientes (220 g), sin sellos y a $22.53 pesos por cada 100 gramos;

Alpura (90 g), a $26.61 pesos por cada 100 gramos;

Noche Buena (220 g), con mayor contenido de grasa láctea pura a precio accesible.

Profeco recomendó revisar siempre la tabla de ingredientes antes de comprar y no guiarse solo por la publicidad del empaque.