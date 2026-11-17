El desarrollo de la Ciudad Jardín Bicentenario no se limitó al comercio: también incorporó un hospital privado, instalaciones deportivas y espacios educativos.

Carlos Slim convirtió un basurero a cielo abierto del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en un centro comercial que incluye servicios de salud, deporte y espacios educativos. En la actualidad, la Ciudad Jardín Bicentenario se destaca por ser un proyecto que combina negocios, inversión, recuperación urbana y participación gubernamental.

Lo que durante décadas fue uno de los basureros más grandes de Edomex, hoy concentra un desarrollo comercial, deportivo, educativo y de salud. Miles de toneladas de residuos quedaron enterradas bajo un proyecto urbano que transformó el paisaje del oriente del Valle de México.

El complejo tiene como principal atractivo Plaza Ciudad Jardín, un centro comercial con más de 150 establecimientos, salas de cine, restaurantes y grandes tiendas departamentales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Fue Carlos Slim, junto con empresas de su grupo, fundaciones y autoridades del gobierno, el que estuvo detrás de esta iniciativa. La misma fue inaugurada el 22 de mayo de 2009.

La transformación de la Ciudad Jardín Bicentenario

La historia de este proyecto comenzó antes de que se construyeran sus locales comerciales. Durante más de tres décadas, el terreno que hoy ocupa Ciudad Jardín Bicentenario funcionó como un basureo a cielo abierto conocido como Bordo de Xochiaca.

Desde 1975, el predio recibió la basura de distintas zonas del Valle de México. Antes de su clausura, en 2006, había acumulado entre 10 y 12 millones de toneladas de residuos, de acuerdo con información de la Fundación Carlos Slim.

La acumulación de residuos generaba:

Malos olores

Proliferación de fauna nociva

Gases derivados de la descomposición

Con el cierre del basurero comenzó una nueva etapa para el predio. El terreno pasó por un proceso de saneamiento que contempló:

Compactación y el sellado de los residuos Instalación de mecanismos para capturar el biogás

La recuperación sentó las bases para desarrollar un espacio de actividades comerciales, servicios públicos y privados, educación y recreación.

El papel de Carlos Slim en la transformación del Bordo de Xochiaca

La participación de Carlos Slim surgió a partir de una propuesta impulsada por:

Autoridades del Estado de México

Gobierno municipal de Nezahualcóyotl

Desarrolladora Gucahe

El empresario vio en la iniciativa una oportunidad para desarrollar un proyecto inmobiliario de gran escala, pero también una posibilidad de generar infraestructura y servicios para una zona que durante años había convivido con un basurero.

Como parte de las primeras acciones, se adquirieron 46 hectáreas al gobierno mexiquense por aproximadamente 250 millones de pesos. Estos recursos contribuyeron a financiar las tareas iniciales de recuperación ambiental.

Compañías vinculadas con el empresario, como Constructora IDEAL y Promotora Sanborns, participaron con alrededor del 70% de la inversión privada, calculada en unos USD 200 millones.

Plaza Ciudad Jardín: más de 150 tiendas, restaurantes y salas de cine

Uno de los principales atractivos del desarrollo es la Plaza Ciudad Jardín, el centro comercial que abrió sus puertas a finales de 2008 y se convirtió en un importante punto de encuentro para los habitantes de Nezahualcóyotl y municipios cercanos.

El complejo incluye entre 165 y 194 locales comerciales, según las distintas fichas de referencia del desarrollo. Entre las principales tiendas se encuentran:

Sears

Liverpool

Sanborns

Suburbia

Adidas

Puma

Telcel

Mixup

La propuesta también incluye restaurantes, bancos, espacios de entretenimiento y servicios para toda la familia. Entre sus principales atractivos se encuentran Cinépolis y Recórcholis, que complementan la oferta de compras y gastronomía.

De acuerdo con la ficha de Plaza Ciudad Jardín publicada por Inmuebles Carso, el complejo forma parte de los desarrollos comerciales vinculados con el grupo empresarial.