La interacción entre fragancias y ozono en casa libera contaminación invisible similar al tráfico urbano.

El clásico aroma a cítricos, pino o lavanda en una casa suele asociarse con un espacio desinfectado y seguro. Sin embargo, un reciente experimento de la Universidad de Purdue advierte sobre un riesgo invisible para la salud.

Al utilizar limpiadores aromatizados para buscar el tradicional “olor a limpio”, los compuestos químicos reaccionan con el ozono del aire y liberan nanopartículas invisibles que logran penetrar hasta el fondo de los pulmones, generando una exposición respiratoria equiparable a la de una autopista con tráfico denso.

El peligro oculto detrás del “olor a limpio”

De acuerdo al estudio de la ACS, El fenómeno detrás de esta contaminación interior ocurre cuando las sustancias aromáticas conocidas como terpenos, presentes en productos convencionales y botánicos, se evaporan tras rociar o limpiar las superficies.

Entre los compuestos más habituales se encuentran:

Limoneno : característico de los aromas cítricos de limpieza.

Pineno : relacionado con el clásico olor a pino.

Linalool y timol: asociados con la lavanda y el tomillo.

Al entrar en contacto con el ozono ambiental, estos elementos desencadenan reacciones químicas inmediatas que forman miles de millones de partículas ultrafinas de entre uno y 30 nanómetros en cuestión de minutos.

Investigadores de la Sociedad Química Estadounidense (ACS) advierten que limpiar con aromas concentrados pone en riesgo la salud respiratoria. Magnific

¿Qué riesgos reales existen para el sistema respiratorio humano?

Debido a su diminuto tamaño, estas nanopartículas logran evadir los monitores domésticos comunes de calidad del aire y escapan a las barreras defensivas superiores del organismo.

Al depositarse en las vías respiratorias profundas y en los pulmones, pueden potenciar la irritación, la inflamación e incluso alcanzar el torrente sanguíneo, convirtiendo una rutina de aseo en un foco de contaminación invisible.

¿Cómo se descubrió este fenómeno de contaminación invisible?

El experimento de la Universidad de Purdue se llevó a cabo en una “casa diminuta” equipada con cocina, baño y pisos de madera. Los investigadores evaluaron líquidos convencionales, aerosoles y toallitas desinfectantes botánicas

Simulando tareas cotidianas como trapear, rociar encimeras y limpiar superficies , sensores avanzados midieron en tiempo real la calidad del aire. El estudio comprobó que, en cuestión de minutos, la interacción entre los terpenos de las fragancias y el ozono interior genera miles de millones de nanopartículas ultrafinas (de 1 a 30 nanómetros).

Además, se probó el uso simultáneo de lámparas germicidas UV-C lejano: al generar ozono artificialmente, estos dispositivos intensificaron drásticamente la formación masiva de partículas contaminantes.

¿Qué medidas se pueden tomar para limpiar el hogar de forma segura?

Para evitar la exposición a estas partículas ultrafinas sin descuidar la desinfección contra virus y bacterias, los expertos recomiendan aplicar sencillas estrategias preventivas: