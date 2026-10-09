Quedan pocas semanas para el inicio del registro a la Beca Rita Cetina en sus dos apoyo económicos.

Es un hecho, la Secretaría de Educación Pública, SEP confirmó las fechas de los registros a la Beca Rita Cetina para secundaria y la Beca Rita Cetina para Primaria. Para todas las personas que estaban esperando el anuncio del Gobierno de México, la inscripción para este apoyo económico dirigido a estudiantes será del 26 de octubre al 6 de noviembre únicamente.

Que no te tome por sorpresa el registro a la Beca Rita Cetina en esta nueva fase de inscripciones. Recuerda que para la madre, padre o tutor responsable del estudiante, el registro exige que tengas acceso a tu Llave MX, y si eres mexicano necesitarás tu CURP, identificación digitalizada, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, número de celular y correo electrónico para hacer el registro y agregar la CURP y Clave de Centro de Trabajo del estudiante.

Registro de la Beca Rita Cetina: SEP México confirmó las fechas para el tegistro y la diferencia entre las dos becas. SEP México

La diferencia entre los dos versiones de la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina nació con el objetivo de ayudar a los estudiantes comprometidos con su educación, ahora, el Gobierno de México sumó un apoyo adicional con el mismo nombre de una de las primeras mexicanas en promover la educación de las mujeres, Rita Cetina.

Para que tengas claro, estas son las diferencias entre los dos apoyos económicos que llevan el nombre Beca Rita Cetina.

Beca Rita Cetina Educación Primaria es un apoyo para uniformes y útiles escolares que entrega un pago anual de 2.500 pesos.

Beca Rita Cetina Secundaria es un apoyo económico que entrega 1.900 pesos bimestrales por familia y en el caso que hayan más hijas o hijos que estudien en la escuela secundaria, se adicional 700 pesos por cada uno.

Ten presente que el acceso al sitio web para iniciar el registro a la Becta Rita Cetina será habilitado solo del 26 de octubre al 6 de noviembre, antes y después de estas fechas el acceso indicará que la convocatoria está cerrada.

Este apoyo económico también es depositado por medio del Bnaco del Bienestar y se retira con la Tarjeta del Banco del Bienestar.

La Beca Universal Rita Cetina brinda apoyo económico a más de 5.2 millones de estudiantes de secundaria que asisten a escuelas públicas en México. Gobierno de México

Aviso urgente de la Secretaría de Educación Guerrero

El Gobierno del estado de Guerrero y su Secretaría de Educación informaron de manera urgente que debido a los efectos asociados a la tormenta tropical Simón, las clases de hoy 9 de octubre fueron suspendidas para ambos turnos en las regiones de Acapulco, Costa Grande y Centro .

Suspensión de Clases en Guerrero: tres zonas afectadas por la tormenta tropical Simón. Secretaría de Educación Guerrero

“Se recomienda a la comunidad escolar extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada”, agregó el aviso de la Secretaría de Educación Guerrero. De esta forma se confirmó que todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas en ambos turnos no tendrán clases hoy.