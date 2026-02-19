Netflix inauguró sus nuevas oficinas regionales en Ciudad de México, consolidando al país como un centro estratégico para sus operaciones en América Latina. El espacio de más de 8,500 metros cuadrados (lo que mide en promedio un Supercente de Walmart) se ubica en Avenida Ejército Nacional (Polanco). En la apertura, y ante Greg Peters co-CEO de Netflix, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, refirió que Netflix juega en uno de “los sectores que (...) más potencial tiene para colocar lo que es México en el mundo, por eso nos importa muchísimo. Por eso estamos en la campaña Hecho en México”. Y es que la subsidiaria mexicana de esta plataforma de streaming y productora de contenidos integrará funciones corporativas, áreas de producción y postproducción, con el objetivo de facilitar la creación y coordinación de contenidos para América Latina. El lanzamiento de los headquarters de Netflix se da en un momento de fuerte crecimiento del mercado del contenido por streaming en México, donde la competencia por suscriptores y producción original se ha intensificado. México fue uno de los primeros países de la región con gran adopción de servicios de video bajo demanda, y sigue siendo un mercado clave por su base de usuarios, la fuertísima industria audiovisual, los elementos de cultura popular que ofrece y, más que nada, el gigantesco mercado. En este sentido, Netflix ha destacado el potencial de México no solo como mercado de consumo, sino también como plataforma de producción. La compañía anunció previamente un plan para invertir u$s 1,000 millones en producciones en México durante 2025-2028, con la intención de financiar alrededor de 20 proyectos al año entre series y películas locales. Recientes iniciativas en la regulación local también obliga a plataformas globales a reforzar su apuesta por contenido nacional. En 2024, México aprobó leyes que establecen que los servicios de transmisión deben reservar un porcentaje mínimo de contenido nacional en sus catálogos, lo que ha incentivado inversiones y acuerdos con productoras locales para cumplir con estas obligaciones y al mismo tiempo responder a la demanda de audiencias que buscan historias propias. Aunque Netflix continúa siendo líder en México, su participación ha mostrado signos de ajuste frente a rivales globales. Datos del mercado indican que Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video se encuentran en rangos cercanos de cuota de mercado, con cifras alrededor del 20%, 19% y 18% respectivamente, según reportes recientes, mientras plataformas como Vix, HBO Max y Apple TV+ también han crecido, diversificando las opciones para los espectadores locales. Para productores, técnicos y creativos mexicanos, la consolidación de sedes y operaciones de plataformas globales representa una oportunidad mayor de integrarse en cadenas de producción regionales y globales, aprovechando la infraestructura, talento y costos competitivos del país. Geely Auto abrió 2026 con un desempeño destacado en México. En enero de 2026, la marca vendió aproximadamente 3,356 vehículos en el país, según datos preliminares de ventas por marca recopilados para ese mes. Esto representa alrededor del 2.6% del total del mercado mexicano de vehículos ligeros en enero y un crecimiento de más del 245% respecto a enero de 2025, colocándola entre las firmas con mayor dinamismo en el arranque del año. A nivel global, Geely reportó en enero ventas por 270,167 vehículos de pasajeros, un incremento de 1% anual y de 14% respecto a diciembre. Las entregas de Vehículos de Nueva Energía (NEV) alcanzaron 124,252 unidades, con un crecimiento anual de 3%. En mercados fuera de China continental, la automotriz colocó 60,506 autos, un alza de 121% año contra año. En este contexto, México comienza a consolidarse como un mercado relevante dentro de la ofensiva internacional del grupo, respaldado por la expansión de su red de distribuidores y por una oferta que combina SUVs, modelos urbanos y opciones electrificadas. En 2025, Geely superó los 2.7 millones de vehículos vendidos a nivel global, mientras que en México cerró el año con más de 22,000 unidades comercializadas, equivalentes a cerca de 0.8% de su volumen mundial. Aunque la participación aún es moderada frente a su escala global, el ritmo de crecimiento en lo que va de 2026 apunta a que el mercado mexicano podría ganar mayor peso en la estrategia internacional de la automotriz china. HSBC México fue reconocido como el principal banco en financiamiento al comercio exterior por noveno año consecutivo, de acuerdo con la encuesta anual de la revista británica Euromoney, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de cadenas de suministro. El reconocimiento se da en un momento de transformación del comercio internacional. “Brindar soluciones a nuestros clientes para que se desarrollen internacionalmente está en nuestro ADN”, dijo Maximiliano Rossi, director de Soluciones de Comercio Internacional de HSBC México y Latinoamérica. El directivo subrayó que, en un año comercialmente desafiante, la distinción representa un compromiso adicional con sus clientes. A nivel global, HSBC fue también votado como el banco No. 1 en financiamiento al comercio exterior y mantiene presencia en más de 60 países y territorios, una red que le permite articular soluciones transfronterizas, cartas de crédito, comercio estructurado, capital de trabajo y manejo de divisas. En México, la institución ha buscado reforzar su perfil en banca corporativa y empresarial tras años de ajustes estratégicos y venta de negocios en otros mercados como Estados Unidos, Francia y Canadá, donde decidió concentrarse en segmentos más rentables. La entidad ha impulsado iniciativas como la Gira de Banca Transaccional para fortalecer relaciones con empresas exportadoras e importadoras, en un entorno donde el nearshoring y el T-MEC reconfiguran las oportunidades para el financiamiento internacional desde México. PesoRama, una empresa canadiense que opera tiendas de descuento bajo la marca JOi Dollar Plus, estará abriendo cuatro nuevas sucursales en México entre febrero y marzo, lo que llevará su red a 35 tiendas en zonas urbanas de alta densidad, incluido Azcapotzalco (CDMX) y Puebla, reforzando su estrategia de crecimiento en el segmento de retail a precios bajos. La firma debutó en México en 2029 y se ha posicionado como uno de los principales participantes en el nicho de dollar stores, ofreciendo artículos esenciales, productos de cuidado personal, snacks y mercancía de uso diario a precios bajos. La expansión reciente se da en un contexto donde el sector minorista en México está experimentando transformaciones importantes: El retail tradicional encara retos por saturación de formatos y cambios en el comportamiento de compra, mientras que modelos de precio bajo y tiendas de conveniencia han ganado terreno frente a opciones más costosas o grandes formatos de tiendas departamentales. Analistas han señalado que este dinamismo responde a la búsqueda de alternativas de gasto más eficientes por parte de los consumidores ante presiones inflacionarias y un entorno económico más cauteloso. Con estas nuevas aperturas, la empresa busca consolidarse como un actor relevante dentro del comercio al detalle enfocado en consumidores sensibles a precio, reforzando su presencia en ciudades y municipios clave del país.