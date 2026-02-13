La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un paquete de iniciativas para fomentar el cine nacional y proteger el trabajo de los actores de doblaje frente al uso de inteligencia artificial (IA), en un momento en que México mantiene una de las mayores capacidades de exhibición en América Latina, con más de 7,400 pantallas y alrededor de 900 complejos cinematográficos. Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual busca ampliar el ecosistema de la industria al entorno digital, garantizar al menos 10% de exhibición de cine nacional en mejores condiciones, asegurar presupuesto público para el fomento a producciones mexicanas e impulsar la preservación de la memoria audiovisual mediante políticas de archivo. “Es una iniciativa de promoción del cine nacional (…) y por otro lado está el tema del doblaje. La ley protege sus voces, protege su trabajo”, afirmó. Esta Ley Federal de Cine y el Audiovisual representa una ventaja considerable, pues actualmente si cualquier película “no sobrevive” al primer fin de semana por baja asistencia, se quita de la cartelera para probar con otro título. De aprobarse, le podría dar un segunda oportunidad a algunas películas mexicanas, pero también representaría un costo a los exhibidores, pues tendrían salas ocupadas con títulos que quizá no lleven más asistentes a sus salas. En casa, las plataformas de streaming estarían obligadas a mostrar en su menú un acceso sencillo “visible y permanente” a producciones nacionales. Muchas plataformas ya lo han habilitado sin necesidad de esta ley. En el caso de ley sobre el doblaje, se requerirá modificar la ley Federal de Trabajo y de Derecho de Autor, pues por primera vez se reconoce a “La voz humana como una herramienta artística única e irrepetible que es parte de la imagen de la persona, y cuyo uso requiere autorización expresa e informada”, según dijo la secretaría de Cultura. Será por medio de Indautor que se resuelvan las diferencias. Les protegerá “sobre todo a quienes no tienen un contrato formal de trabajo para que estén regulados”, señaló la secretaria de Cultura. Se daría de manera similar a como se hace actualmente con un intérprete o cantante. Este domingo la presidenta anunciará incentivos en un acto público donde estará presente la actriz y productora Salma Hayek.