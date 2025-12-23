La Anafabi representa marcas con presencia de décadas en el mercado, como Benotto, Apache,Cinelli, Mercurio y otras.

Una industria más se suma al coro que agradecen los aranceles a productos chinos, la de las bicicletas hechas en México.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas (Anafabi), los productos chinos entran al país a precios muy bajos (a nivel de dumping), además de no tener una calidad óptima o garantías mínimas, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y alteran el mercado.

Cortesía Anafabi

El mercado de bicicletas en México, con un valor estimado en u$s 808 millones el año pasado, es uno de los más dinámicos durante la temporada decembrina, pero según la Anafabi, enfrenta una competencia desleal, donde los productos chinos ingresan al país con precios de MXN $180 pesos, un valor que implica una práctica desleal contra el producto nacional.

La Anafabi representa marcas con presencia de décadas en el mercado, como Benotto, Apache,Cinelli, Mercurio y otras.

Karol Viazcan Villanueva, presidenta del organismo que representa a las empresas que producen tres de cada cuatro unidades en el país, dijo que la Anafabi ha detectado la entrada de bicicletas a precios por debajo de su valor normal, las cuales se comercializan en el comercio informal y distintos canales de venta. En este sentido, consideró que el incremento temporal a los aranceles a las bicicletas chinas es “un respiro” para la industria mexicana.

La tarifa a estos vehículos cambió de 13.12 dólares por unidad hasta 57.19 dólares, lo que representa un alza de 4.35 veces al arancel, pero se trata solo de una resolución preliminar. “Tan solo entre 2023 y 2024 el ingreso de bicicletas chinas se incrementó 48%, al pasar de 416 mil 316 a 617 mil 290 unidades, y se espera que al cierre de 2025 esta cifra aumente”, advierte Viazcan, pero confía en que una vez que entró en vigor esta medida ese nivel se contraiga paulatinamente.

El peso de una marca

La empresa canadiense PesoRama abrió su tienda número 31 en Puebla, bajo la marca Joi Dollar Plus. Se trata de un concepto que compite con Waldo’s en cuanto a precios, pero también con las asiáticas Miniso y Mumuso, o la holandesa Hema.

Sucursal 31 de Joi Dollar Plus, de PesoRama, en la ciudad de Puebla, México. Cortesía

De acuerdo con Rahim Bhaloo, la marca tiene un enorme potencial en el mercado mexicano de tiendas de un precio único; que en realidad son prducutos a precios bajos, en este caso, de MXN $25 a 100 pesos.

Otras tiendas similares en la región son Dollarama o Dollar Tree, muy populares en la frontera sur de EE.UU. y con operaciones pequeñas en el país.

En presentaciones a accionistas e inversionistas, PesoRama ha referido que en México podría haber espacio para más de 13,000 tiendas de formato dollar store, por lo que eventualmente habría una “guerra” en el sector.

Se trata un mercado incipiente sin un valor aparente todavia, pero con potencial para miles de tiendas y varios miles de millones de dólares en ventas anuales en el largo plazo.

FlexCoah quiere volar alto

La empresa de logística FlexCoah se convirtió en la primera del sector en México en recibir un Cessna SkyCourier carguero, un pequeño avión para complementar su flota y ampliar su penetración regional en la carga aérea.

Lannie O’Bannion, vicepresidente sénior de Ventas y Marketing de Textron Aviation y Chava de las Fuentes, gerente general de FlexCoah. BRETT SCHAUF

Si bien es una empresa mediana a nivel regional, FlexCoah está apuntando al desarrollo más consolidado del nearshoring, sobre todo en el sector automotriz, llevando insumos para sus ofertas de entregas a tiempo.

La empresa tiene una flota terrestre de unas 500 unidades, lo que la posiciona como un fuerte operador regional en busca de ampliar sus rutas en el noreste de México y Sureste de EE.UU.

Trabajar en la temporada navideña

Si bien los días del Maratón Guadalupe-Reyes son motivo de aprovechamiento vacacional, lo cierto es que para los que “se quedan” a trabajar las semanas que unen las festividades suelen aumentar las cargas laborales.

En un sondeo de OCC, 42% de los entrevistados considera que en diciembre aumenta su carga de trabajo y apenas 33% dice que disminuye.

Muchos trabajadores no tendrán vacaciones en diciembre.

En su Termómetro Laboral 2025, OCC también descubrió que 38% de las personas entrevistadas dice que siempre se va de vacaciones esta temprada, en tanto que 25% afirma que no suele pedirlas y 24% que sólo las toma si la carga laboral lo permite.