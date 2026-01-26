En esta noticia Lucha por mercado y por precio

Pese al anuncio de un arancel de hasta 50% a los autos chinos por parte de la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard, Jetour Soueast apuesta por una “segunda ola” de la invasión china en México con su G700, una SUV híbrida enchufable de lujo que se coloca en el nicho premium todoterreno y desafía la estrategia oficial de encarecer las importaciones asiáticas.

En sí, la llegada de la G700 a México ocurre en un momento de giro en la relación con los autos chinos: mientras la primera ola estuvo marcada por modelos de precio competitivo para el mercado masivo, la “segunda edición” de esta invasión llega con SUVs electrificadas, de alto desempeño y posicionamiento de lujo. Jetour Soueast, que el año pasado acumuló 2,679 unidades vendidas y se colocó como la sexta marca china más vendida en el país, ahora busca dar el salto al segmento premium.

El lanzamiento se da bajo la sombra del nuevo arancel de hasta 50% para autos ligeros provenientes de países sin tratado de libre comercio, medida impulsada por Ebrard para “poner piso parejo” frente a la avalancha de vehículos asiáticos que llegan con precios considerados de competencia desleal. Aunque la medida encarece la entrada de modelos chinos, la apuesta de Jetout sugiere que el segmento de mayor poder adquisitivo podría absorber mejor el impacto que el mercado de volumen.

El Banco de México ha citado estos aranceles entre los factores que pueden añadir presiones inflacionarias en 2026, al encarecer una parte relevante de las importaciones manufactureras.

Jetour Soueast llegó a México el año pasado y marcha detrás de MG Motor, Geely, Great Wall Motor, Chirey y Changan, en la escudería china, según datos del Inegi. La firma se especializa en vehículos todoterreno y urbanos, con énfasis en tecnologías híbridas enchufables, y la G700 será el primer modelo de la Serie G en arribar al mercado mexicano, con llegada a distribuidores prevista para la primera mitad del año, aún sin precio confirmado.

Desde la empresa, el discurso es de continuidad y expansión pese al contexto arancelario.

“Gracias a la gran recepción que los consumidores mexicanos han mostrado hacia nuestros productos electrificados, seguimos firmes en la estrategia de ofrecer cada vez más alternativas que se adapten a diversos estilos de vida, sean urbanos, de aventura y, ahora, de lujo también”, dijo María Inés Porras, directora de Mercadotecnia de Jetour Soueast.

Lucha por mercado y por precio

Ebrard ha defendido públicamente que los autos chinos ya pagaban un arancel de 20%, pero que se decidió llevarlo hasta el máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio para proteger a la industria automotriz mexicana y evitar que vehículos importados “por debajo de precio de referencia” ganen mercado a costa del empleo local. En ese contexto, la apuesta de las empresas de países que no tienen un acuerdo de libre comercio con México se verá ya sea en pelear el mercado por precio o con tecnología.