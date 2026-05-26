El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que México vivirá este martes 26 de mayo una jornada con condiciones climáticas extremas, caracterizadas por lluvias fuertes, altas temperaturas y vientos intensos en distintas regiones del país. Hay varias regiones bajo alerta por el mal clima que se aproxima.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones, movimiento de tierras, encharcamientos y complicaciones viales, mientras que la ola de calor mantendrá temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en al menos 11 estados.

El SMN advirtió lluvias intensas con descarga eléctrica en varios estados de México Shutterstock

El SMN explicó que la combinación de una vaguada en altura, canales de baja presión y la onda tropical número 2 provocará inestabilidad atmosférica principalmente en zonas del norte, centro y sureste del país.

¿En qué zonas lloverá hoy?

Las lluvias más intensas se pronostican para Tamaulipas y San Luis Potosí, donde podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros, además de presentarse tormentas eléctricas y caída de granizo.

También se esperan precipitaciones muy fuertes en:

Nuevo León

Oaxaca

Chiapas

Coahuila

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Puebla

Guerrero

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Michoacán, Guanajuato y Tlaxcala se prevén chubascos y lluvias dispersas durante la tarde y noche.

Las autoridades señalaron que estas condiciones podrían provocar:

Inundaciones urbanas

Crecida de ríos y arroyos

Deslizamientos de tierra en zonas serranas

Baja visibilidad en carreteras

Caída de árboles y anuncios por fuertes rachas de viento

Pronóstico del clima para CDMX y Valle de México

En el Valle de México se espera una mañana con ambiente fresco, bruma y cielo parcialmente nublado.

Conforme avance el día aumentará la nubosidad y se registrarán lluvias y chubascos tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Las precipitaciones podrían presentarse junto con:

Actividad eléctrica

Posible caída de granizo

Rachas de viento de hasta 40 km/h

Alerta del SMN por ola de calor

Pese a las lluvias, el calor extremo continuará en buena parte del país.

Las temperaturas de entre 40 y 45 grados Celsius se esperan en:

Sinaloa

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Además, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo podrían registrar máximas de entre 35 y 40 grados.

Riesgo por vientos intensos y riesgo de torbellinos

En el norte del país se mantiene la alerta por fuertes rachas de viento. En Coahuila existe posibilidad de torbellinos o tornados, mientras que Baja California, Chihuahua y Durango podrían registrar vientos de hasta 80 km/h acompañados de tolvaneras.

También se esperan fuertes rachas en:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Sinaloa

Michoacán