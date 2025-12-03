El panorama del comercio internacional para México seguirá con incertidumbre, mientras se acerca la revisión del T-MEC, de acuerdo con una encuesta de HSBC.

Y si bien jugadores del comercio exterior consideran que los factores externos como los aranceles imprevisibles de Estados Unidos seguirán presentes, el panorama es optimista para México.

De hecho, la “Encuesta sobre la Dinámica del Comercio Global” pinta un panorama optimista para el mundo y especialmente para México. Menos certezas, pero con buenas perspectivas de crecimiento para el comercio, especialmente con Estados Unidos, dijo a El Cronista Maximiliano Rossi, director general de Global Trade para México y América Latina de HSBC.

El nivel de certeza es un poco menor en México (que en el resto del mundo) y la incertidumbre sigue siendo alta. Maximiliano Rossi, de HSBC

Sin temerle al T-MEC

Lo que era un fantasma difícil de enfrentar hoy ya es uno de los demonios con el que tenemos que aprender a convivir. El impacto de medidas imprevisibles como los aranceles ya se consideran permanentes por los actores del comercio internacional encuestados.

“Lo que hasta hace seis meses muchas empresas lo tenían claro, ahora no saben si estas amenazas se van a convertir en permanentes en la negociación del tratado”, señala el analista de HSBC en torno al acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá que en julio se tendrá que renegociar. De aquí se infiere la incertidumbre que sienten las partes interesadas en el comercio exterior y las cadenas productivas.

En julio se revisará el T-MEC, el gran pendiente del comercial internacional

Gracias a la posición geopolítica de México y a la fuerte relación de las economías con Estados Unidos y Canadá, las perspectivas de crecimiento son optimistas entre los encuestados.

“No va a cambiar sustancialmente, podrá haber algunos temas que terminen cambiando, pero al final de cuentas es tan fuerte la relación que difícilmente haya un cambio muy grande. Tal vez para alguna industria en particular lo sufra.”

Hay incertidumbre en el mundo y en el caso de México hay un poquito más, pero también hay optimismo. Maximiliano Rossi, de HSBC

Más costos de logística

Una de las certezas: incrementarán los costos de logística también. Para los jugadores del comercio en el mundo, los costos incrementan, no sólo por los aranceles de Trump, sino por la logística.

Para los encuestados, buscar nuevos o distintos proveedores para cumplir con lineamientos o evitar aranceles, les ha significado un mayor costo logístico. Es decir, ahora los componentes llegan a las plantas manufactureras (por poner un ejemplo) desde diferentes latitudes con condiciones más complejas. Esto implica recorridos más largos, tardados y más caros.

Optimización y la toma de mejores decisiones: los dos usos de la IA en el comercio internacional.

Para reducir los costos en logística, las empresas han comenzado a utilizar Inteligencia Artificial y la automatización. “La están usando con proveedores de servicio para entender mejor cada producto, cómo entraría en función de los tratados, con qué arancel, porque ese es uno de los grandes riesgos”, señala el analista de HSBC.

Es decir, se utiliza para optimizar la logística propiamente y para la toma de grandes decisiones, según lo dicho por los encuestados.