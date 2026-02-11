Con todo alza en aranceles, los autos chinos mantienen una fuerte aceleración en el país, pues de acuerdo con datos del Inegi, en el primer mes del año se vendieron 14,978 unidades nuevas, lo que representó 11.3% del mercado mexicano, sin contar las ventas de BYD, que no reporta sus resultados mensuales ni las de Chirey que en esta ocasión no presentó sus números al Inegi. El mercado mexicano cuenta con más de 20 marcas chinas cuya participación en el mercado se acelera desde hace aproximadamente cinco años. En enero del año pasado, estas mismas marcas vendieron 11,627 unidades, por lo que este año, la colocación de estas unidades aumentó prácticamente 29%, incluso con el incremento a los aranceles implementado por el Gobierno Federal. En noviembre del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó una modificación a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), que incrementó los aranceles a más de mil productos provenientes de países como China y VIetnam. En este sentido, los autos chinos recibieron un incremento a la tarifa de 25% a 50% aplicable a partir de este año. Sin embargo, el arancel no ha afectado hasta el momento el crecimiento de este sector en México. MG Motor se mantiene como la empresa china con más unidades colocadas en el país, pues en enero de este año logró vender 6,198 unidades, un incremento de 55% en relación con el año anterior. Hasta el año pasado, MG Motor tenía un cómodo liderazgo entre las marcas de ese país; sin embargo, Geely, el nuevo gigante automotriz chino, ha logrado en dos años cortar la diferencia y consolidarse como el segundo vendedor más grande de autos chinos en México. En enero de este año, Geely, la dueña de Volvo, colocó 3,356 unidades, lo que significó un aumento de 245.3% en comparación con el año anterior. La empresa china inició operaciones en México en 2023. Entre sus logros mundiales destaca contar con el auto eléctrico más vendido de China, el Geely EX2, que ya está en preventa en México, y superando a otros dos gigantes: BYD y Tesla. En menos de dos meses, la compañía anunció la llegada de dos modelos nuevos que estarán disponibles en México, el eléctrico EX2 y la Geely Coolray Lite. La Geely Coolray Lite es una SUV compacta que ya está disponible en México, con un precio inicial de MXN $329,990. Geely señala que este modelo cuenta con un motor de 1.5 litros de cuatro cilindros que entrega 121 hp a 6,300 rpm y un torque máximo de 152 Nm entre 4,000 y 5,000 rpm. Este propulsor se ofrece con transmisión manual de cinco velocidades o automática continuamente variable (CVT). Cuenta con tracción delantera y suspensión delantera tipo MacPherson con eje trasero de barra de torsión.