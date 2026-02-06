Geely lo confirmó. Un rumor desatado desde el año pasado es ahora una realidad. El auto urbano más vendido de China llega a México y su preventa empieza hoy. Se trata del Geely EX2, que llega en dos versiones al país y que, de acuerdo con la compañía, tiene el objetivo de democratizar la movilidad eléctrica. La preventa permitirá a los interesados apartar su auto con una aportación de MXN $5,000 y contiene un cargador de casa incluido sin costo. Su arribo al mercado mexicano marca un paso clave en la expansión del portafolio eléctrico de Geely en el país, ofreciendo una solución práctica, eficiente y de cero emisiones para el uso diario en la ciudad. Geely es una muestra más de que los aranceles aplicados a las importaciones chinas de autos, no está afectando el ánimo de las compañías orientales por seguir con su expansión en México. El año pasado, la Secretaría de Economía anunció un incremento a 50% de arancel a los autos chinos. Sin embargo, Geely es la segunda empresa china del año en anunciar la llegada de un nuevo modelo que amplía su portafolio. De hecho, Geely fue la marca con mayor crecimiento el año pasado, al alcanzar un alza de 222%, y colocar 22,258 unidades en 2025, de acuerdo con datos del Inegi. En México, el Geely EX2 se comercializará en dos versiones: GL y GF, ambas desarrolladas bajo la misma arquitectura eléctrica y con un enfoque claro en eficiencia, conectividad y facilidad de manejo. Las diferencias entre versiones responden principalmente al nivel de equipamiento, permitiendo adaptarse a distintos estilos de vida urbanos. El Geely EX2 está impulsado por un motor eléctrico que entrega 114 hp y 150 Nm de torque, ofreciendo una respuesta inmediata, silenciosa y suave, ideal para el tránsito urbano. La autonomía de la batería, que será de litio-ferrofosfato, será de hasta 395 kilómetros en el ciclo NEDC, más que suficiente para cubrir los trayectos diarios y desplazamientos metropolitanos con total tranquilidad. La empresa asegura que este modelo refuerza su compromiso por impulsar una movilidad urbana más eficiente, accesible y sostenible en México.