La venta de motos en México acumula cinco meses consecutivos de crecimiento.

El comercio al por menor mantiene un ritmo de crecimiento constante, impulsado principalmente por los aumentos en sectores como las motos y la tecnología.

De acuerdo con datos del Inegi, el comercio al por menor alcanzó un alza de 4.82% anual, lo que representó 11 meses consecutivos de crecimiento.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, en el acmulado de enero a noviembre de 2025, el comercio minorista muestra un crecimiento de 2.47% respecto al mismo periodo del año pasado, superando el crecimiento del mismo periodo del 2024, aunque por debajo del crecimiento registrado en 2021, 2022 y 2023.

A nivel mensual, el comercio minorista en noviembre logró un alza de 1.01%, y su quinto mes consecutivo de ganancias.

El resultado se debe a que 18 de 22 subsectores de comercio minorista registraron crecimientos mensuales, donde destacó la venta de motocicletas y otros vehículos de motor (11.40%), que además acumula tres meses consecutivos de crecimiento, seguido por el segmento de artículos para el esparcimiento (9.65%) y mobiliario, equipo y accesorios de cómputo, teléfonos y otros aparatos de comunicación (5.59%).

¿Libre de riesgos?

Pese a los buenos resultados del sector de ventas al por menor, los riesgos para el comercio minorista persisten, consideró la especialista de Banco Base.

Las ventas minoristas están ligadas directamente a la población mexicana, por lo que cualquier factor que afecte los ingresos puede resultar contraproducente.

En este sentido, la especialista advirtió que las amenazas incluyen la caída en el flujo de remesas.

En noviembre del año pasado, las remesas tuvieron una contracción anual que al mes de noviembre registran una caída anual de 5.67%, con ocho meses al hilo de disminución.

También podría bajar el ritmo del comercio al por menor si las tasas de interés nominales se mantienen altas, o bien una mayor cautela del consumidor.

De acuerdo con la Encuesta sobre Confianza del Consumidor del mes de diciembre, la certeza de los mexicanos se redujo 2.37 puntos en su comparación anual para ubicarse 44.7 puntos, sumando 12 meses consecutivos de disminución en la comparación contra el año previo.

Dentro del indicador que realiza el Inegi, uno de los factores peor evaluados es el del futuro de los precios para los próximos 12 meses, es decir, la inflación.

La caída en este apartado ocurre pese a los fuertes incrementos que ha recibido el Salario Mínimo General en los últimos años, a lo que se suma la entrega de diversos programas sociales que apoyan a estudiantes de nivel básico, madres solteras, adultos mayores o personas con discapacidad.