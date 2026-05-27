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No toda persona organizada tiene un trastorno. Pero hay señales concretas que marcan la diferencia.
Ser ordenado no es ser obsesivo, qué dice la psicología
Hay personas muy organizadas o perfeccionistas que no tienen ningún problema psicológico. Ser meticuloso con el orden no implica, por sí solo, la presencia de un trastorno.
El Transtorno Obsesivo Compulsivo (TOC) es algo diferente: no se trata de un gusto por la prolijidad, sino de una necesidad que genera sufrimiento real.
Cuando el control toma demasiado espacio
Según la psicóloga Sara Navarrete consultada por el medio Hola! el problema empieza a asomar cuando esa necesidad de orden ocupa gran parte del día.
La persona siente ansiedad intensa si no puede limpiar u ordenar, no puede relajarse si algo está fuera de sitio y cree que algo malo puede ocurrir si no completa determinados rituales.
La rigidez se vuelve total: mantener todo perfecto deja de ser una preferencia para convertirse en una exigencia inflexible.
Cuál es el impacto en la vida cotidiana
Cuando esa dinámica se instala, el entorno cercano también lo siente. Las discusiones frecuentes con familiares o pareja por este motivo son una señal de alerta.
Si el orden genera sufrimiento propio y conflicto con los demás, ya no se está ante una simple preferencia personal, sino ante algo que merece atención.
Las señales más características son:
- Ansiedad intensa sin orden
- Rituales para evitar algo malo
- Ocupa gran parte del día
- Conflictos con el entorno
- Imposible relajarse
- Rigidez total e inflexible.