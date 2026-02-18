La plaza bursátil detalló en un comunicado que la incorporación de estas cinco compañías corresponde a una primera fase y se debe a su alta liquidez y relevancia en los mercados internacionales, particularmente en sectores como la tecnología, la inteligencia artificial, las energías limpias y las plataformas digitales.sobre acciones de cinco gigantes tecnológicos de Estados Unidos como Apple, Meta, Netflix, Nvidia y Tesla, emisoras que cotizan en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores. La plaza bursátil detalló en un comunicado que la incorporación de estas cinco compañías corresponde a una primera fase y responde a su alta liquidez y relevancia en los mercados internacionales, particularmente en sectores como tecnología, inteligencia artificial, energías limpias y plataformas digitales. Con estos nuevos instrumentos, los inversionistas podrán operar con las ventajas propias del mercado de derivados. Entre ellas, la posibilidad de tomar posiciones largas o cortas sin necesidad de recurrir al préstamo de valores, como ocurre en el mercado de contado en las ventas en corto. “Con estos nuevos listados, acercamos a los inversionistas mexicanos a empresas que son referentes en sus sectores, permitiéndoles diversificar su portafolio, gestionar riesgos y aprovechar oportunidades globales sin salir del mercado local”, afirmó José Miguel De Dios, director general de MexDer. Los futuros y opciones sobre estas acciones tecnológicas se suman a los instrumentos que recientemente incorporó el mercado, entre ellos los contratos sobre Grupo BMV (BOLSA), Volaris (VOLAR), Liverpool (LIVEPOL), Chedraui (CHDRAUI), La Comer (LACOMER) y Vesta (VESTA). Los contratos de futuros son instrumentos financieros mediante los cuales dos partes acuerdan comprar o vender un activo a un precio determinado y en una fecha futura. En tanto, las opciones otorgan al comprador el derecho —pero no la obligación— de comprar o vender el activo subyacente a un precio pactado dentro de un periodo específico, a cambio del pago de una prima.