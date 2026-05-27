En esta noticia ¿Y la inflación?

El Banco de México sacó las tijeras de la realidad y redujo la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año a 1.1%, desde una previsión anterior de 1.6%.

Foto creada con Gemini

En el Informe Trimestral Enero – Marzo 2026, el organismo que lidera Victoria Rodríguez Ceja señaló que el recorte a la expectativa fue consecuencia de un desempeño “considerablemente” más débil a lo esperado de la actividad económica durante el primer trimestre del año.

Esta caída fue compensada parcialmente por la expectativa de mayores tasas de crecimiento trimestral para el segundo trimestre, y en menor medida, para el tercero a las estimadas previamente.

El segundo y tercer trimestre tendrán un mayor crecimiento por un alza en la demanda externa que será mayor a la prevista entre el cierre del primer trimestre y el inicio del segundo.

Mientras tanto, en el resto del año el banco espera un “moderado ritmo” de expansión en la economía.

El banco pronostica que uno de los sectores que logrará recuperarse hacia el cierre del año es el consumo, que representa dos terceras partes de la actividad económica del país.

Sin embargo, la inversión mostrará un débil desempeño al menos hasta la segunda mitad de este año, como reflejo de la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC).

Además, las exportaciones mantendrían una moderada expansión en congruencia con el comportamiento previsto para la producción industrial de Estados Unidos, y apoyada por la adquisición de bienes relacionados con el sector tecnológico.

¿Y la inflación?

Pese al recorte de la expectativa de crecimiento, el Banxico insiste en que la inflación cerrará por debajo de 4% este año.

El informe del banco señala que para finales de este año la inflación se ubicará en 3.5%, mientras que para el segundo trimestre del año entrante, el indicador se ubicaría en 3%, lo que implica alcanzar el objetivo inflacionario.

Este escenario contrasta con la encuesta de Citi entre especialistas del sector privado, quienes para este año esperan una inflación de 4.3% y para el año entrante cerraría en 3.8%, en ambos casos, se ubica 800 puntos base por encima del pronóstico del Banco de México.

El Banxico consideró que los principales riesgos al alza para la inflación este año es que empeore el panorama de disrupciones por políticas comerciales o un incremento en los precios por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

A esto se suma que la inflación subyacente no ceda, que haya presiones en costos, además de una tendencia de depreciación del peso frente al dólar.

Otro factor que puede acelerar la inflación es el clima, debido a la presencia del fenómeno del “Super Niño”, que puede generar disrupciones en el campo mexicano.