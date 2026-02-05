La rama mexicana del banco británico HSBC estrenó presidente del Consejo de Administración en la figura del excandidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña. El itamita fue designado como chairman el pasado 3 de febrero, de acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Meade, con una larga trayectoria en el sector público, sustituye a Jorge Arce, quien se desempeñaba en el puesto desde 2022 y desde febrero de 2020 es director general del banco. El nombramiento fue parte de los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que fue celebrada el 3 de febrero de 2026. Entre los acuerdos, que también fueron publicados en el mercado de valores, se precisa que se aprobó y aceptó la renuncia de Arce como presidente del Consejo de Administración, aunque continuará como consejero ejecutivo. Este cambio implica que el Consejo de Administración del banco queda conformado con José Antonio Meade, Jorge Arce y Guillermo Roberto Colquhoun. Por otra parte, el documento señala que los consejeros independientes son Claudia Jañez Sánchez, Pedro José Moreno Cantalejo, Alberto Ardura González, José María Zas, Andrés Eugenio Sucre Pulido y Vanessa Rubio Márquez. Meade Kuribreña fue candidato a la Presidencia de la República por el PRI, en 2018, y compitió contra Andrés Manuel López Obrador, de Morena, y Ricardo Anaya, del PAN. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Meade fue secretario de Hacienda y titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Además, en el sexenio previo se desempeñó también como Secretario de Hacienda, Secretario de Energía y Canciller. Previo a los cargos de alto nivel en el Gobierno Federal, Meade se desempeñó como director general de Planeación Financiera de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), para después ocupar el cargo de Secretario Adjunto de Protección al Ahorro Bancario en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). El exfuncionario cuenta con una Licenciatura en Derecho por la UNAM, también tiene una Licenciatura en Economía por el ITAM y un doctorado en Economía, por la Universidad de Yale.