Con 64 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la nueva Ley del Sistema Público de Cuidados, una iniciativa impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, que busca redistribuir las tareas de cuidado entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado.

La nueva legislación reconoce oficialmente que el cuidado de niñas, niños, personas adultas mayores, enfermos y personas con discapacidad no debe recaer exclusivamente en las mujeres. La medida fue respaldada por legisladoras y legisladores de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de CDMX.

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, hizo el anuncio por medio de las redes sociales y reveló detalles de este importante cambio en el horario de clases. Gobierno de CDMX

“Hoy en el Congreso de la Ciudad de México aprobaron que el cuidado no debe recaer únicamente en las mujeres, sino asumirse como una responsabilidad colectiva y del Estado”, expresó Clara Brugada tras la aprobación de la ley, que calificó como “un avance histórico”.

Una ley que reconoce el cuidado como un derecho

El dictamen fue elaborado a partir de la propuesta enviada por la jefa de Gobierno y de otras ocho iniciativas presentadas por distintos grupos parlamentarios. También, incluyó consultas públicas con organizaciones civiles, colectivas feministas, personas cuidadoras y personas que reciben cuidados.

El diputado Víctor Gabriel Varela López afirmó que la nueva norma busca transformar una carga históricamente impuesta a las mujeres. “Hay que reducir el peso del trabajo que ha descansado en las mujeres; hay que redistribuir. Como hombres, hay que asumir esta responsabilidad”, sostuvo.

Es ley: el cuidado de niños, abuelos y enfermos deja de ser solo responsabilidad de las mujeres. Congreso CDMX

Puntos principales de la nueva ley:

Reconoce el cuidado como un derecho humano.

Establece que el cuidado es una responsabilidad compartida.

Busca reducir desigualdades de género.

Promueve coordinación entre gobierno, comunidades y sector privado.

Contempla políticas públicas para personas cuidadoras.

Incluye perspectiva de inclusión y discapacidad.

Surge de consultas ciudadanas y participación de organizaciones civiles.

El trabajo invisible que sostiene la vida

La diputada Cecilia Vadillo Obregón señaló que la ley también representa un reconocimiento para millones de mujeres que históricamente han sostenido tareas de cuidado sin remuneración ni reconocimiento social. “Porque los cuidados sostienen la vida”, afirmó durante la discusión del dictamen.

Vadillo destacó que actualmente “el 30 por ciento de la economía de la ciudad la sostienen las personas cuidadoras, y que en un 90 por ciento no reciben ningún pago”, por lo que consideró indispensable colocar este tema en el centro de las políticas públicas.

El cuidado de personas y los beneficios para los cuiadadores. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un consenso político para transformar los cuidados

Desde MORENA, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa calificó la aprobación como “un acto de justicia social, de igualdad, de reconocimiento para millones de personas que durante décadas han sostenido la vida cotidiana desde el trabajo invisible del cuidado”.

Legisladores de oposición también respaldaron el dictamen. La panista Lizzette Salgado Viramontes afirmó que la ley demuestra que “se puede avanzar en conjunto cuando se pone en el centro a las personas y sus necesidades”, mientras que Movimiento Ciudadano pidió garantizar presupuesto suficiente para hacer efectiva la norma.

Por su parte, la diputada Diana Sánchez Barrios sostuvo que el Sistema de Cuidados “sostiene la vida y la sociedad”, y remarcó que defenderlo “es una responsabilidad colectiva y del Estado”. La nueva legislación entrará en una etapa de implementación institucional y presupuestal en la capital mexicana.