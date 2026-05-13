En Texas, hay una Ley de Prácticas Comerciales Engañosas (DPTA) que tiene como objetivo proteger al consumidor ante el accionar fraudulento de parte de las grandes corporaciones, como Netflix. Apoyándose en este marco legal, el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, anunció la presentación de una demanda en contra de la plataforma de streaming, acusándola de recopilación y divulgación ilegal de datos de usuarios. Según declara Paxton, el gigante del streaming no es lo que pretende: “Ha engañado a los consumidores y explotado sus datos privados para ganar miles de millones”. La mayor de las preocupaciones según lo comunicado es la recopilación de datos de los perfiles infantiles. La oficina del fiscal general alega que Netflix rastrea y registra los hábitos de visualización, preferencias de dispositivos, redes domésticas, uso de aplicaciones y otros datos que permiten establecer una huella digital de los usuarios con el uso de información confidencial. El algoritmo utiliza estos datos para crear perfiles detallados de los usuarios que luego vendería a otras empresas, con lo que obtiene un beneficio económico. Adicionalmente, se acusa al servicio de streaming de diseñar una plataforma adictiva en la que se incluyen funciones como la reproducción automática. El fiscal general de Texas exige a la plataforma desactivar la reproducción automática por defecto en los perfiles infantiles: “Seguiré trabajando para proteger a las familias de Texas de las prácticas engañosas de las grandes empresas tecnológicas y garantizar que rindan cuentas ante la ley estatal”. Hasta el momento, la demanda solo fue presentada ante el tribunal del distrito del condado Collin y se solicita un juicio con jurado.