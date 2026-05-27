La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el Parque Elevado de Calzada de Tlalpan será inaugurado a inicios de junio, coincidiendo con la semana de apertura del Mundial 2026. Además, aseguró que la mayoría de las obras pendientes en la capital ya se encuentran en su etapa final.

“Cada una de las obras comprometidas se está entregando paulatinamente”, señaló la mandataria, quien adelantó que tanto el Parque Elevado como la modernización de la Línea 2 del Metro CDMX podrían inaugurarse entre el 7 y el 8 de junio.

Adiós a la Línea 7 del Metro CDMX: cerrarán la estación Auditorio hasta nuevo aviso (foto: archivo).

“Tenemos previsto inaugurar el Parque Elevado y el Metro en esas fechas, aunque más adelante confirmaremos el día exacto”, explicó.

Avances en infraestructura de Ciudad de México

Durante una conferencia de prensa, Clara Brugada indicó que en los próximos días continuará encabezando entregas de infraestructura pendientes en distintos puntos de la ciudad.

Entre los proyectos próximos a concluir mencionó:

La rehabilitación de la Zona Rosa

Las mejoras en los embarcaderos de Xochimilco

Los 100 kilómetros de corredores de electromovilidad

También recordó que aún faltan por ponerse en marcha dos nuevas rutas:

La Ruta Cero o “El Chapulín”, que irá de Chapultepec a Universidad por Circuito Interior

La Ruta 14, que conectará Universidad con Huipulco y será conocida como la Ruta de los Animales Silvestres de los Pedregales

“Son las dos rutas que faltan y que también estarán listas en estos días” , comentó.

La mandataria recordó que la semana pasada fueron entregadas 73 obras en los alrededores del Estadio Ciudad de México, en Coyoacán, sede del partido inaugural del Mundial.

Explicó que una de las prioridades era mejorar las condiciones urbanas de las colonias cercanas al estadio. “Queríamos que el Mundial se viviera con derechos plenos. Por eso realizamos obras para garantizar agua suficiente, prevenir inundaciones, mejorar iluminación y transformar el entorno de las colonias y pueblos aledaños”, afirmó.

Línea 2 del Metro quedará lista antes del Mundial

La mandataria aseguró que la remodelación de la Línea 2 del Metro será entregada antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, cuya inauguración está programada para el 11 de junio.

“Tuvimos una reunión con las empresas encargadas y estimamos que la obra estará terminada entre lunes y miércoles previos al Mundial” , indicó.

La jefa de Gobierno destacó que el Metro capitalino enfrenta una alta demanda diaria, por lo que consideró fundamental mejorar las estaciones para hacerlas más funcionales y cómodas para millones de usuarios.

“Nuestro Metro es de uso intensivo, es el corazón de la movilidad de la ciudad. Si logramos tener estaciones en buenas condiciones, también mejoramos la experiencia de quienes lo utilizan todos los días”, expresó.

Finalmente, aclaró que la renovación de la Línea 2 es solo una parte de la inversión total destinada al Sistema de Transporte Colectivo. Señaló que su administración invirtió 25,000 millones de pesos en mantenimiento integral del Metro , incluyendo:

Trenes

Sistemas eléctricos

Equipos contra incendios

Material rodante

Infraestructura de estaciones

“Las estaciones también requerían atención y una parte importante del presupuesto se destinó a ellas”, concluyó.