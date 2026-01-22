El Banco del Bienestar llevará a cabo durante el jueves 22 y el viernes 23 de enero una de las últimas transferencias de dinero para los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar.

La entidad bancaria depositará en las cuentas de los pensionados el monto que les corresponde según la categoría a la cual se encuentren inscritos, y si cumplen con los requisitos necesarios.

El Banco del Bienestar mantiene fijado en sus canales oficiales de comunicación el calendario de pagos correspondiente al primer bimestre de la Pensión para el Bienestar.

Los jubilados de México que cobren la Pensión Bienestar reciben en 2026 un total de 6,400 pesos. (Foto: Archivo).

Esta asistencia social que otorga el Gobierno de México permite que los ciudadanos que más lo necesiten puedan acceder a un monto de dinero bimestral para afrontar sus distintos gastos.

Concretamente, la Secretaría del Bienestar establece distintas categorías de beneficiarios para este apoyo económico, entre las que se incluyen: adultos mayores, personas con discapacidad y programa madres trabajadoras.

Los montos asignados, en este aspecto, ascienden a los siguientes valores:

Adultos mayores: 6,400 pesos .

Personas con discapacidad: 3,300 pesos .

Madres trabajadoras: 3,300 pesos.

¿Qué requisitos deben cumplirse para cobrar la Pensión Bienestar?

Así como los montos de dinero difieren según la categoría a la cual se encuentren inscritos, los requisitos que enlista el Gobierno mexicano para acceder a la Pensión Bienestar también varían:

Adultos mayores

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Tener entre 0 y 64 años (aplica para la gran mayoría de las entidades federativas del país).

Tener hasta 29 años, en caso de residir en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

El miércoles 28 de enero se entregará el último depósito de la Pensión Bienestar correspondiente al primer bimestre de 2026. (Foto: Archivo)

¿Quiénes cobran a fines de enero?

De acuerdo al calendario de pagos que mantiene fijado el Banco del Bienestar, los depósitos de 6,400 y 3,300 pesos -según corresponda- se les realizará a las personas cuyos apellidos inicien con las siguientes letras:

Jueves 22 de enero: letra R .

Viernes 23 de enero: letra R .

Lunes 26 de enero: letra S .

Martes 27 de enero: letras T, U y V.

Miércoles 28 de enero: letras W, X, Y y Z.