En esta noticia
El Gobierno de México confirmó que distribuirá alrededor de 3,000 millones de pesos entre los habitantes que se encuentren registrados para cobrar una de las asistencias más conocidas.
Se trata de uno de los Programas del Bienestar que asigna la administración de Claudia Sheinbaum a los sectores de la población más vulnerables.
Desde la Secretaría de Hacienda difundieron quiénes serán los mexicanos que se verán beneficiados con esta iniciativa prevista a cumplirse durante todo el 2026.
Hacienda repartirá 3,000 millones de pesos: qué mexicanos se beneficiarán
De acuerdo a la última publicación que realizó el Gobierno mexicano a través de sus distintos canales oficiales de comunicación, se distribuirán 3,000 millones de pesos entre las beneficiarias del programa Madres Trabajadoras que cuentan con sus tarjetas del Banco del Bienestar.
Esta iniciativa tiene como principal objetivo mejorar las condiciones de vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad por la ausencia temporal o permanente de uno o de ambos padres, a través de un apoyo económico bimestral.
A partir de este plan, se pretende mejorar las condiciones para el acceso a cuidados y educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años de edad que padezcan la ausencia de uno o de ambos padres.
¿Cuáles son los requisitos para cobrar este programa?
Este programa está dirigido a niñas y niños desde su nacimiento hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad (en caso de contar con alguna discapacidad, hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad) que se encuentren inmersos en algún tipo de contexto de vulnerabilidad por la ausencia temporal o permanente de uno o de ambos padres.
Esto se puede deber a distintos motivos, como que no residan en la misma vivienda o no estén presentes por causas como el abandono por la búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas y una mejor calidad de vida.
El apoyo tiene un límite de tres niñas o niños por hogar, salvo que se trate de nacimientos múltiples.
Para cobrarlo, se requiere cumplir con determinados requisitos, tales como:
- Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.
- Presentar identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).
- Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.
- Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.
- Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.
- Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.
- Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).
- En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.