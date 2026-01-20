El Gobierno de México confirmó que distribuirá alrededor de 3,000 millones de pesos entre los habitantes que se encuentren registrados para cobrar una de las asistencias más conocidas.

Se trata de uno de los Programas del Bienestar que asigna la administración de Claudia Sheinbaum a los sectores de la población más vulnerables.

Desde la Secretaría de Hacienda difundieron quiénes serán los mexicanos que se verán beneficiados con esta iniciativa prevista a cumplirse durante todo el 2026.

Para el Programa Apoyo para Madres Trabajadoras se distribuirán alrededor de 3,000 pesos. (Fuente: Archivo)

Hacienda repartirá 3,000 millones de pesos: qué mexicanos se beneficiarán

De acuerdo a la última publicación que realizó el Gobierno mexicano a través de sus distintos canales oficiales de comunicación, se distribuirán 3,000 millones de pesos entre las beneficiarias del programa Madres Trabajadoras que cuentan con sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Esta iniciativa tiene como principal objetivo mejorar las condiciones de vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad por la ausencia temporal o permanente de uno o de ambos padres, a través de un apoyo económico bimestral.

A partir de este plan, se pretende mejorar las condiciones para el acceso a cuidados y educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años de edad que padezcan la ausencia de uno o de ambos padres.

En el Paquete Económico 2026 se destinarán más de 3 mil millones de pesos para garantizar el bienestar a las madres trabajadoras.



Estos @apoyosbienestar permiten que las mujeres puedan seguir trabajando o estudiando, mientras sus hijos e hijas reciben atención y cuidado… pic.twitter.com/B9CzAvM7NH — Hacienda (@Hacienda_Mexico) January 18, 2026

¿Cuáles son los requisitos para cobrar este programa?

Este programa está dirigido a niñas y niños desde su nacimiento hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad (en caso de contar con alguna discapacidad, hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad) que se encuentren inmersos en algún tipo de contexto de vulnerabilidad por la ausencia temporal o permanente de uno o de ambos padres.

Esto se puede deber a distintos motivos, como que no residan en la misma vivienda o no estén presentes por causas como el abandono por la búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas y una mejor calidad de vida.

El programa madres trabajadoras requiere cumplir con ciertos requisitos. (Foto: Archivo).

El apoyo tiene un límite de tres niñas o niños por hogar, salvo que se trate de nacimientos múltiples.

Para cobrarlo, se requiere cumplir con determinados requisitos, tales como: