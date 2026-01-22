El organismo fiscal reforzará en 2026 el control sobre los movimientos bancarios y pondrá especial atención en ciertos depósitos y operaciones que podrían activar alertas automáticas.

En 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzará el monitoreo sobre los movimientos bancarios y pondrá bajo la lupa a las tarjetas de débito. La medida generó nuevas dudas entre los contribuyentes sobre cuánto dinero pueden manejar sin quedar en la mira de la autoridad fiscal.

El foco estará puesto en ciertos depósitos y operaciones que los bancos deben reportar de forma automática, lo que podría derivar en revisiones si no se justifica el origen de los recursos.

SAT 2026: Cuánto dinero puedes tener en tu tarjeta de débito sin generar alertas del SAT en 2026

El SAT no fija un monto máximo de dinero que una persona pueda tener en su tarjeta de débito. El saldo, por sí solo, no genera alertas ni sanciones automáticas por parte de la autoridad fiscal. Lo que realmente analiza el organismo es la congruencia entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios . Si el dinero en la cuenta coincide con lo reportado ante el fisco, no hay motivo de observación.

En cambio, cuando aparecen recursos que no pueden justificarse con comprobantes fiscales, el SAT puede iniciar una revisión, independientemente del saldo total.

Qué depósitos en efectivo y transferencias que generan alertas ante el SAT

Uno de los principales focos del SAT son los depósitos en efectivo, ya que los bancos están obligados a reportar cuando una cuenta recibe más de 15 mil pesos mensuales, sin importar el número de operaciones realizadas . Este aviso no implica una multa automática, pero sí puede derivar en una revisión si el contribuyente no logra comprobar el origen de los recursos, con el objetivo de detectar ingresos no declarados.

En el caso de las transferencias electrónicas, no existe un monto límite establecido, aunque también pueden ser revisadas cuando no coinciden con los ingresos declarados o se detectan movimientos inusuales.

Cómo evitar alertas del SAT por movimientos bancarios en 2026