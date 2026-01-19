La reforma laboral que reducirá gradualmente la jornada de trabajo en México también trae cambios importantes en la regulación de las horas extras.

En diciembre de 2025 se anunció que la reducción de la jornada laboral comenzará a aplicarse de manera gradual a partir de 2026. La reforma, en caso de ser aprobada, entrará en vigor hasta el 1 de mayo de 2026, estableciendo un periodo de transición para que empresas y trabajadores se adapten a los nuevos esquemas.

Confirman reducción de jornada laboral gradual

A partir del 1 de enero de 2027, la jornada laboral pasará de 48 a 46 horas semanales. Cada año se reducirán 2 horas adicionales:

para 2028 serán 44 horas

para 2029 llegarán a 42 horas

para 2030 se alcanzará la meta de 40 horas semanales.

Nuevas reglas para el tiempo extraordinario: qué pasará con las horas extras

Según lo establecido en diciembre de 2025, las jornadas laborales extraordinarias podrán ser de 9 a 12 horas a la semana. Estas horas adicionales se distribuirán hasta por un máximo de 4 horas extra al día, garantizando que los empleados no sean sobrecargados.

Claudia Sheinbaum propuso la reducción de la jornada laboral hacia 2030 de 48 a 40 horas semanales.

La Ley Federal del Trabajo establece un tope de máximo 4 horas triples, y las jornadas no podrán superar las 12 horas diarias. Además, se añadió la prohibición de las horas extras para los menores de edad, protegiendo a este sector vulnerable de la población.

Control electrónico obligatorio

Se implementará como obligación para los empleadores un registro electrónico de la jornada laboral. Este sistema, que será emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, permitirá tener un control preciso de las jornadas laborales y de las horas extras en todos los centros de trabajo.

Cuál es el objetivo de la reforma laboral

Estas nuevas medidas tienen la finalidad de reducir la fatiga y los accidentes laborales, además de generar mejoras en cuanto a salud y seguridad en el trabajo. El objetivo es crear ambientes laborales más seguros y sostenibles para la fuerza laboral mexicana.

La reducción de la jornada laboral permitirá que los trabajadores cuenten con mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral. También facilitará el autocuidado por medio de la alimentación, ejercicio, descanso y socialización, contribuyendo al bienestar integral de la población trabajadora.