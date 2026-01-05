Las reformas en el sistema de pensiones suelen aplicarse de manera paulatina, por lo que los cambios relacionados con el acceso a la jubilación o con el cálculo de las prestaciones entran en vigor, por lo general, al inicio de cada año. En esta línea, el 2026 trae consigo una novedad clave para quienes se retiren a partir de este año: la nueva fórmula para calcular el apoyo económico, la cual también permite excluir los meses con peores cotizaciones.

El propósito de este cambio es reducir el impacto negativo que esos periodos tienen en la cuantía final de la prestación. De esta manera, dan avance a la reforma de pensiones aprobada en marzo de 2023.

Cambio en el sistema de pensiones en México

Desde el 1 de enero de 2026, la Seguridad Social usará dos sistemas alternativos para determinar la base reguladora de la pensión contributiva, es decir, el importe sobre el que se aplica el porcentaje correspondiente según los años cotizados.

¿Qué cambios habrá en el sistema de pensiones mexicano?

Por un lado, se mantiene el método tradicional, basado en las cotizaciones de los últimos 25 años (300 meses). De manera paralela, se aplica una nueva fórmula que permitirá eliminar los dos peores años de cotización, equivalentes a 24 meses, dentro de un periodo de referencia de 29 años.

Dado que la implantación de este nuevo modelo será progresiva, durante 2026 las personas que se jubilen podrán optar por el cálculo que les resulte más favorable.

¿Cómo funcionará el nuevo cálculo de la pensión en México?

En este primer año, el nuevo sistema permitirá descartar los dos meses con menores cotizaciones dentro de los últimos 304 meses cotizados , lo que equivale a considerar aproximadamente los últimos 25 años y cuatro meses de vida laboral.

Este esquema avanzará de forma gradual en los años siguientes.

En 2027 se podrán excluir los cuatro peores meses de entre los últimos 308 cotizados, y así sucesivamente se sumarán cuatro meses más cada año tanto al periodo de referencia como al número de meses descartables.

El proceso terminará en 2037, cuando será posible eliminar los 24 peores meses de cotización de un total de 348 meses, equivalentes a los últimos 29 años de carrera laboral.

Desde el inicio de la aplicación de esta reforma, la Seguridad Social calculará automáticamente ambos sistemas y aplicará de oficio el que resulte más beneficioso para el importe de la pensión del futuro jubilado.

¿A qué edad te podes pensionar hoy?

En cuanto a la edad legal de jubilación, se mantienen los ajustes derivados de reformas anteriores. A partir del 1 de enero, la edad para acceder a la pensión completa es de 66 años y 10 meses para quienes no alcancen los 38 años y tres meses de cotización.

En cambio, quienes sí lleguen a estos rangos podrán jubilarse a los 65 años. Para percibir la totalidad de la base reguladora será necesario, además, haber cotizado al menos 36 años y seis meses.

La jubilación anticipada continúa regulada bajo los mismos criterios. En el caso de la jubilación involuntaria, se mantiene la posibilidad de adelantar el retiro hasta 48 meses respecto a la edad ordinaria, lo que en 2026 supone poder jubilarse desde los 62 años y 10 meses, o desde los 61 años si se acreditan más de 38 años y tres meses cotizados.

Si el adelanto es voluntario, el máximo permitido sigue siendo de 24 meses, lo que sitúa la edad mínima en 64 años y 10 meses, o en 63 años para quienes superen el mismo periodo de cotización.